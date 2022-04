'Hayya Hayya (Better Together) Juntos mejor' será la primera canción de la banda sonora del Mundial de Catar 2022.



La producción sonora se dio a conocer este viernes, día del sorteo de los grupos que se llevará a cabo en Doha a las 11 a.m., hora de Colombia.

'Hayya Hayya'

El certamen se disputará el próximo 21 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre. Foto: Twitter @fifaworldcup_es

La estadounidense Trinidad Cardona, el nigeriano Davido y la catarí Aisha son los intérpretes de este tema, que amenizará el sorteo y simboliza la capacidad del fútbol de "tender puentes en el mundo", dijo Kay Madati, director de la división comercial de la Copa.



La canción es la primera de varias que sonarán a lo largo de los próximos meses, conforme se acerca la fecha del partido inaugural del torneo, el 21 de noviembre de 2022. Es la primera vez que la banda sonora de la competición se compone de varias canciones.



Escuche la primera canción oficial de Catar 2022. Esta es su letra en español.



"Hayya, Hayya, Hayya (Sí)

Hayya, Hayya, Ha— (Sabes lo que es)

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha— (Secoya)



Hayya, Hayya, Hayya

(Aisha)

Hayya, Hayya, Ha—

(David)

Hayya, Hayya, Hayya

(Trinidad)

Hayya, Hayya, Ha—



Quiero caminar el camino en cada calle

Quiero jugar con el mundo a mis pies

Pásate por todas las discotecas y no pierdas el ritmo, eh, eh

Quiero fiesta, fiesta ocho días a la semana



Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora

Todo, todo va a salir bien

Cada mañana, no importa lo que pase

Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora

Va a ser, va a quedarse

Cada mañana, no importa lo que pase



(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

No quiero esperar para siempre

(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

El momento es ahora o nunca



(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

No quiero esperar para siempre

(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

El momento es ahora o nunca



Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha—



La vida puede tener altibajos, pero ¿qué puedes hacer tú, eh?

Navegamos a través de todo lo áspero y lo suave, sí

Tenemos ese rock 'n' roll, ese ritmo y blues, sí, sí

Nunca estoy triste si estoy 'rockeando' contigo



Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora

Todo, todo va a salir bien

Cada mañana, no importa lo que pase

Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora

Va a ser, va a quedarse

Cada mañana, no importa lo que pase



(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

No quiero esperar para siempre

(Yo, yo, yo, yo, yo)

(Sabes que estamos mejor juntos)

(Yo, yo, yo, yo, yo)

El momento es ahora o nunca



(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

No quiero esperar para siempre

(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

El momento es ahora o nunca



Sí, puedes subirte a tu propia ola

(Sí, puedes montarlo de por vida)

Pero cada viaje es mejor

(Cuando tienes el amor de tu lado)



(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

No quiero esperar para siempre

(Yo, yo, yo, yo, yo)

(Sabes que estamos mejor juntos)

(Yo, yo, yo, yo, yo)

El momento es ahora o nunca



(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

No quiero esperar para siempre

(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

El momento es ahora o nunca



Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha—

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha".



Hayya Hayya (Better Together) | FIFA World Cup 2022™ Official Soundtrack La primera canción de la banda sonora de la Copa. Foto: @FIFAWorldCup

DEPORTES

*Con EFE