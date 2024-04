Video | Crece el escándalo por el penalti no cobrado en Arsenal vs. Bayern Múnich: 'Es un error de niños'

Arsenal y Bayern Múnich empataron este martes en la ida de los octavos de final de la Champions League, tras un partido vibrante, lleno de goles y en el que las polémicas arbitrales no faltaron.

El escándalo se desató este miércoles en Europa por una jugada bastante particular, un error que poco ese ve a estos niveles, que parece un tema de niños. Al minuto 67, el árbitro pitó para reanudar el juego desde el saque meta, el arquero David Raya movió el balón y de forma surrealista su compañero Gabriel Magalhaes tomó el balón con la mano en el área para acomodarlo y volver a sacar.

Los alemanes se dieron cuenta automáticamente de la situación y reclamaron airados al juez central, que determinó que no era penalti, el VAR tampoco revisó la jugada y el juego siguió su trámite.

Tras el partido, el DT Thomas Tuchel explotó en rueda de prensa y afirmó: “El árbitro no ha tenido el valor de pitar hoy un penalti merecido en una situación un poco loca e incómoda. Admitió en el campo que vio el error que cometió el jugador”.

Y agregó: “Es un penalti muy claro. Les dice a nuestros jugadores 'eso es un error de niños', no pitaré eso en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Esta es una forma completamente nueva de interpretación de reglas. Esto es simplemente increíble”.

Lo que nos enfada de verdad es la explicación sobre el terreno de juego. Les dijo a nuestros jugadores que había sido un ‘error de niños’ y que no iba a pitar un penalti por eso en unos cuartos de final de la Champions League

Además señaló que esa respuesta entregada a sus jugadores fue lo que más le molestó: “El árbitro cometió un gran error. Bajan el balón, él (el árbitro) pita, el portero pasó (el balón) a un defensa central y el defensa coge el balón con las manos porque pensó que no estaba en juego, pero sí lo estaba. Lo que nos enfada de verdad es la explicación sobre el terreno de juego. Les dijo a nuestros jugadores que había sido un ‘error de niños’ y que no iba a pitar un penalti por eso en unos cuartos de final de la Champions League. Es una explicación horrible, horrible. Error de niño, error de adulto, lo que sea, nos sentimos enfadados porque fue una decisión enorme contra nosotros”.

Max Eberl siguió la línea del entrenador, el director deportivo del Bayern Múnich arremetió contra el árbitro: “Así que el árbitro hace sonar su silbato y el portero pasa el balón al defensa, que lo coge con la mano. Eso es penalti. Y luego la declaración del árbitro, bueno, dijo que no puedo dar tal penalti en cuartos de final. Discúlpeme. No es culpa mía, no es culpa nuestra”.

Es un penalti que muy pocas veces se ve en el fútbol profesional, Lutz Wagner árbitro expertó de Amazon el dijo al diario Bild de Alemania: “Esta es una escena muy, muy extraña. En esta situación, el árbitro hizo sonar un silbato durante la ejecución. Al hacerlo, inquietó a los defensores. Por eso dijo: "Si aporto algo, le daré crédito por la segunda versión como la realmente correcta". Si analizas esto, puedes llegar a una opinión diferente. Creo que en términos de fútbol, la forma en que lo resolvió fue la mejor solución”, y señala que el árbitro no debe pitar un saque de meta.

“Después de una sustitución que tuvo lugar ayer antes del saque de meta, el árbitro tiene que volver a pitar. Este es un libro de reglas. En la liga regional, en la Bundesliga y también en la Liga de Campeones. El árbitro hace sonar el silbato, el portero juega el balón y un jugador lo toma en la mano. Según las reglas, esto es balonmano en el área y penalti claro. Puedo entender los argumentos del árbitro de que fue un error del niño. No quiere decidir el juego a través de una situación tan extraña. Solo con esta decisión influyó y siempre es mejor seguir las reglas, afirmó al mismo diario el experto en árbitros Thorsten Kinhöfer

