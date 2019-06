Tripleta de Cristiano y Portugal, a la final de la Liga de Naciones

Un triplete de Cristiano Ronaldo proporcionó la victoria contra Suiza a Portugal (3-1) que supuso la clasificación para la final de la Liga de Naciones del combinado luso. El equipo portugués disputará el primer título de esta competición ante el vencedor del duelo que el jueves disputarán Holanda e Inglaterra, Portugal inició el partido dando gusto a la afición, que quería ver sobre el tapete de Do Dragão de Oporto a Ronaldo, acompañado del joven João Félix, del medio goleador Bruno Fernandes y del extremo Bernardo Silva.

Desde el inicio, "las quinas" tenían claro que para ganar tenían que presionar la salida de balón de Suiza. Sin embargo, la primera clara fue para la estrella suiza Shaqiri, en el minuto 4, que no acertó a chutar entre los tres palos. Fruto de la buena presión, Bernardo Silva lograba robar un balón en campo suizo en el minuto 11 y dio un pase magistral que dejó solo a Cristiano Ronaldo, aunque el luso la falló en el mano a mano con Sommer.



De nuevo Shaqiri llevaba el peligro a la portería de Rui Patrício y un centro chuto del jugador del Liverpool se fue lamiendo la base del poste en el minuto 13. Aunque no había un claro dominador, Seferovic, el pichichi de la Liga lusa que es el delantero centro de Suiza, protagonizó un buen cabezazo en el minuto 17, aunque tampoco encontró portería.



Fue en el minuto 24 cuando se desequilibró el marcador, gracias a un derribo que sufrió Ronaldo cerca del área rival, aunque algo escorado hacia la izquierda. Estaba claro, era para Ronaldo, que desde el 20 de junio del año pasado no anotaba con Portugal.



Disparo potente y el efecto del esférico engaña al portero y el balón entra por el lado del cancerbero. Sin demasiado juego, al borde del descanso, Seferovic la tuvo a placer con un remate en el punto de penalti que se fue rozando el larguero.



En la segunda mitad, el primero que avisó fue Portugal, con un disparo potente "made in" Ronaldo que se fue alto en el 50. Sin embargo, la anécdota del encuentro ocurriría en el minuto 52, cuando hubo dos posibles penaltis, uno en el área de Portugal y otro en el de los helvéticos.



Los suizos pidieron penalti por posible derribo de Semedo a Seferovic, pero el colegiado no pitó nada, por lo que en la contra Bernardo Silva cayó dentro del área suiza ante lo que parecía una pena máxima clara, tras ser derribado por Fabian Schär, exjugador del Deportivo de la Coruña que milita en el Newcastle.



Sin embargo, en la revisión del VAR del posible penalti a favor de los suizos, Félix Brych decidió pitar la pena máxima que anotó el centrocampista Ricardo Rodríguez para que subiera el empate a uno en el marcador.



El siguiente contratiempo para Portugal, una fea caída de Pepe en el área rival, que le obligó a ser sustituido por José Fonte en el minuto 63, tras lesionarse el codo. Portugal seguía presionado arriba, pero el veterano Xhaka -jugador del Arsenal- tomaba el mando del encuentro para sacar controlado el balón.



De nuevo, en el 65, funcionaba la dupla Shaqiri y Seferovic, con un balón rematado por el delantero del Benfica que se fue arriba. Portugal necesitaba revolucionar un partido que ya no dominaba, por lo que Fernando Santos dio entrada al valencianista Gonçalo Guedes, que sustituyó al joven João Félix, que estuvo muy apagado.



Y cuando el partido parecía agonizar hacia la prórroga, en el 87 apareció Ronaldo para marcar el 2-1, gracias a un pase por la izquierda de Bernardo Silva, que remató Cristiano al fondo de la red. La apoteosis llegaba en el 89, cuando Ronaldo certificaba su particular "hat-trick" con un gol que sentenciaba la contienda.



"Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo" coreaban los aficionados lusos en los minutos de descuento para rendir culto al delantero portugués, que acabó, así, con su sequía goleadora con la selección. Los lusos conocerán este jueves su rival, que saldrá de la semifinal que disputarán Holanda e Inglaterra.

Síntesis

Portugal: Rui Patrício; Nélson Semedo, Pepe (José Fonte), Rúben Dias y Raphäel Guerreiro; William Carvalho, Rúben Neves, Bernardo Silva y Bruno Fernandes (João Moutinho, min. 90); João Félix (Gonçalo Guedes, min. 70) y Cristiano Ronaldo.



Suiza: Yann Sommer;Akanji, Fabian Schär, Kevin Mbabu y Ricardo Rodríguez; Remo Freuler (Josip Drmic, min. 89), Granit Xhaka, Zakaria (Edimilson Fernandes, min. 71) y Steven Zuber (Renato Steffen, min. 82); Xherdan Shaqiri y Haris Seferovic



Goles: 1-0, min. 24: Ronaldo; 1-1, min. 56: Ricardo Rodríguez; 2-1, min. 87: Ronaldo; 3-1, min. 89: Ronaldo.



Árbitro: Félix Brych (ALE), que amonestó a Xhaka (min. 65), Fabian Schär (min. 68) y Shaqiri (min. 85) de Suiza,



Incidencias: Encuentro correspondiente la primera semifinal de la Liga de las Naciones, disputado en el Estadio do Dragão.



