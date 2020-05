Sánchez revela conversación íntima con Kane sobre el penal en Rusia

El delantero de Tottenham de Inglaterra Harry Kane habló sobre el partido entre su equipo y Colombia, en el pasado Mundial de Rusia.

Kane le confesó a Dávinson Sánchez, el defensa colombiano, que no hubo penal en la acción para el primer del juego, que terminó empatadó 1-1 y que dio como ganador a los ingleses, tras los disparos desde el punto penal.



“No fue penal, yo le dije a él que no fue penal y él me dijo: no fue penal, pero si el árbitro lo pita y nos favorece, la verdad lo siento por ustedes, tenía que hacerlo, ¿qué querías que hiciera?”, contó Sánchez en una entrevista con Directv.