El partido del fútbol argentino entre Sarmiento y Platense se vio salpicado por los gritos xenófobos que recibió un futbolista colombiano.

Racismo en Argentina

Se trata de Harrinson Mancilla, un futbolista que juega de mediocamista en el club Sarmiento.



El colombiano fue suplente y estuvo en el banco durante casi todo el partido. A los 83 minutos de juego por fin entró a la cancha. Pero ya en el tiempo de descuento se lesionó y tuvo que ser sustituido.



De camino al banco, entre lágrimas, se abrazó con su entrenador. Luego hubo una lluvia de gritos y ofensas desde la tribuna de Platense.



A Mancilla le hicieron insultos xenófobos y racistas, en hechos que son condenados por la prensa local.



"Gritaban cosas de la platea, algo que no se justifica, mis compañeros reaccionaron ante eso. No veo la razón de que me insultaran", dijo Mancilla a ESPN.

"DESDE LA PLATEA GRITABAN COSAS, NO SE JUSTIFICA" Harrison Mancilla, jugador de Sarmiento, explicó en #SportsCenter lo sucedido con los hinchas de Platense en Vicente López. pic.twitter.com/9p7AviIdGv — SportsCenter (@SC_ESPN) June 26, 2022

De inmediato hubo reacción desde el banco de Sarmiento. El técnico Damonte y varios jugadores protestaron.



El árbitro pitó el final del encuentro. Mientras, los jugadores le mostraban a la policía quién había sido el autor de los insultos racistas. El partido terminó 0-0.





