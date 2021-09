Liga de Campeones: todos los partidos del miércoles

Chelsea, defensor del título, se desplaza al estadio de la Juventus, en plena remontada en su campeonato pero con importantes bajas en ataque, el miércoles en la segunda jornada de la Liga de Campeones, en la que Barcelona y Manchester United buscarán recuperarse.

El torneo cumple este miércoles el complemento de la segunda jornada de la fase de grupos, con partidos de mucha importancia.



Atalanta vs. Young Boys

Zenit vs. Malmö

Wolfsburgo vs. Sevilla

Bayern Munich vs. Dinamo

Salzburgo vs. Lille

Juventus vs. Chelsea

Benfica vs. Barcelona

Manchester United vs. Villarreal



