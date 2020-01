El autor del gol más rápido de los mundiales ahora maneja Uber 

Hakan Sükür fue una leyenda en la selección de Turquía, ídolo en el Galatasaray y también se convirtió en el jugador en anotar el gol más rápido en la historia de los mundiales. Sin embargo, su historia tras abandonar el fútbol tuvo giros inesperados y ahora es conductor de Uber.

La realidad es que a Sükür sus opiniones políticas le costaron la enemistad del gobierno turco, que lo acusó de insultar al presidente Erdogan. Por ello tuvo que abandonar el país antes de que lo detuvieran y ahora vive en Estados Unidos con una vida muy diferente.



Recientemente, en una entrevista al medio Welt amm Sontag de Alemania, Sükür reapareció para contar su calvario con el gobierno de Turquía y su vida en América, donde explicó que tuvo que dejar la cafetería en la que trabajaba porque encarcelaron a un fanático que se había hecho una foto con él en el local.

Hakan Sükür, exjugador turco. Foto: AFP

Ahora, para sorpresa de muchos, es conductor de Uber en las calles de Washington y vende libros para ganarse la vida, como él mismo dice. Su trabajo y su familia es lo único que tiene, porque al turco le arrebataron todo en su país: "Estoy empezando a trabajar ahora. No me queda nada en ninguna parte del mundo. Erdogan me quitó todo. Mi derecho a la libertad, el derecho a explicarme, a expresarme, el derecho al trabajo".



El gol más importante de Sükür fue a los 11 segundos de juego frente a Corea del Sur en el Mundial 2002. En ese Mundial, la selección de Turquía finalizó en la tercera posición. Además, es el goleador histórico de la selección turca con 51 goles.



LA NACIÓN

GDA