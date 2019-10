El paradójico aniversario que está cumpliendo James

Hace ocho años, y después de que muchos hinchas lo pidieran a pesar de que apenas tenía 20 años, James David Rodríguez Rubio se puso por primera vez la camiseta amarilla de la Selección Colombia de mayores. Con un insólito número 5 en la espalda, James salió como titular para un partido bravo, más por la altura que por el rival: Bolivia, en La Paz.

Hoy, el crac más influyente de la Selección Colombia en los últimos 15 años conmemora este aniversario con la paradoja de no estar en el equipo nacional que este sábado enfrentará a Chile, y el próximo martes, a Argelia, en amistosos de fecha Fifa.



James prosigue su puesta a punto en el Real Madrid, su club, en sesiones de gimnasio, según informó el equipo, para pasar sobre el césped a trabajar en circulación de balón y de presión. Pero James volvió a estar al margen de lo realizado por el grupo. Al igual que en los dos anteriores días, siguió ejercitándose dentro de las instalaciones para recuperarse plenamente de “ligeras molestias” que sufre, pero que no le impiden jugar.



Este octavo aniversario de su debut oficial con la Selección Colombia lo aprovecha James sin estar en ella para prepararse a fin de estar en estado óptimo para la visita al Galatasaray turco en la tercera fecha de la Liga de Campeones (que es un partido decisivo, el martes 22) y estar listo para enfrentar al Barcelona, en el superclásico de la Liga de España, el sábado 26.

Esa primera vez

Hace 8 años, James era la grata sorpresa de la primera convocatoria de Leonel Álvarez, en ese entonces seleccionador de mayores, para el comienzo de la eliminatoria mundialista al Brasil-2014. James, con apenas 20 años, acababa de jugar el Mundial Sub-20 realizado en Colombia.

James en el juego contra Bolivia demostró todo su brillo. Foto: AFP



Apenas 47 días después de quedar eliminado en el certamen juvenil a manos de México (3-1 perdió Colombia), el volante cucuteño, en ese momento jugador del Porto portugués, cumplió el sueño de llegar a la Selección absoluta.



Su primer reto fue en La Paz, para enfrentar a Bolivia; su oportunidad se dio el 11 de octubre de 2011 y Rodríguez jugó los 90 minutos, con una rara camiseta número 5, en la victoria 1-2 de Colombia. El pequeño James, la figura de ese juego para EL TIEMPO, empezó así su camino en la Selección de mayores.



El tiempo ha pasado y este octavo festejo lo toma con la chapa de goleador del Mundial de Brasil y aún con el papel de líder de una generación que, tras regresar a los mundiales y participar también en la Copa del Mundial de Rusia 2018, comienza a pensar en la Copa América compartida entre Colombia y Argentina del próximo año, y en medio de la polémica por su no participación en los juegos amistosos inmediatos de la Selección.



Según afirmó el actual técnico Carlos Queiroz, fue su decisión no llamarlo, a pesar de versiones de prensa española que aseguran que ambos acordaron su no participación para permitir su puesta a punto en el Madrid.



James pudo llegar antes a la Selección de mayores, pero Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez no lo llamó para la Copa América de Argentina de ese mismo 2011, pese a que venía de hacer una gran sociedad con Freddy Guarín y Radamel Falcao García en el Porto, con el que ganó la Europa League y la Copa de Portugal.



Pero James era el más joven de los tres y por eso Eduardo Lara se lo llevó para que fuera el líder de la Selección sub-20.



James ha disputado 76 partidos con la Selección absoluta, en los que ha marcado 22 goles y ha dado 27 asistencias: ¡49 goles tiene su decisiva participación!



DEPORTES