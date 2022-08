Sigue el escándalo en Argentina luego de que un jugador de fútbol golpeara brutalmente a una mujer árbitra en un partido de la liga regional de Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires. El hecho se produjo el fin de semana cuando la referí marcó una infracción, y el hombre de 34 años la atacó.

El responsable, quien juega en el Club Deportivo Independencia, fue identificado Cristian Tirone y fue detenido luego de la agresión a Dalma Magalí Cortadi, de 30 años. El partido fue suspendido después de los incidentes.

Familia se defiende

La prensa argentina reproduce declaraciones de la familia del agresor, que dice pasar momentos difíciles por el impacto de lo sucedido.



"Familiarmente, estamos atravesando un infierno”, dijo al canal TN un familiar del agresor. “Nos han destrozados como familia, somos personas laburadoras, no jodemos a nadie, no tenemos problemas con la Justicia, no estamos metidos en drogas ni nada de eso”, agregó.

Cometió un horror grave y no te puedo decir por qué lo hizo, no sé qué le habrá pasado. FACEBOOK

TWITTER

El familiar admitió que Tirone cometió un grave error. “Cometió un horror grave y no te puedo decir por qué lo hizo, no sé qué le habrá pasado. Él no tiene causas penales, jamás anduvo en problemas ni nada cercano a a eso. Al segundo estaba arrepentido totalmente. No pude hablar con él todavía, nadie pudo, porque lo tienen incomunicado desde el domingo, algo que realmente es vergonzoso.



Y remató con la frase: “No mató a nadie. O sea: estuvo mal, pero es un ser humano”.

También habló la expareja del futbolista, con quien tuvo uno de sus dos hijos, quien manifestó: "Entiendo la crudeza y el error gravísimo que cometió el domingo, lo que me consterna como ser humano es de qué vale ser una buena persona durante 35 años si después te van a ensuciar y te van a dar una muerte social. Lo que estoy viviendo como expareja de una buena persona, que se equivocó muy grave, pero que no deja de ser una buena persona".



Por último, se refirió a qué tipo de persona es Cristian Tirone: "Yo no voy a justificar nunca un hecho de violencia como el que ocurrió, pero nunca van a escuchar de mi boca que yo diga que él es un tipo violento. Es una excelente persona, un gran padre y un laburante", dijo.

La agresión

El golpeador Cristian Tirone, quien agredió a la árbitra en Tres Arroyos está detenido y se le aplicaría la ley del deporte, así como legislación sobre violencia de género, "Le va a caer todo el peso de la ley", dijeron desde la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte pic.twitter.com/TB22ewAPjb — Miguel Parra (@PaMiguelangelpa) August 1, 2022

La secuencia de la agresión quedó registrada en un video. De acuerdo con la grabación, Cortadi cobra la infracción y Tirone le sorprende desde atrás, y la golpea por la espalda a la altura de la nuca.

La víctima cayó al suelo y su rostro impactó de lleno contra el césped. Pocos segundos después, logró levantarse por sus propios medios.



En medio de la violencia, otro árbitro detuvo al agresor y lo separó del juego. Varios efectivos policiales, en tanto, se lanzaron sobre el campo de juego y capturaron a Tirone, quien también forcejeó contra las autoridades.



Tras la agresión, Cortado debió ser asistida en un hospital de la zona. Sin embargo, no registró lesiones de gravedad.

Lamentable, indignante y repudiable lo ocurrido en un partido de tercera división en La Liga Regional de Tres Arroyos 🇦🇷 entre el Deportivo Independencia vs Garmense , Dalma Cortadi jueza principal recibe un brutal y cobarde golpe por detrás de Cristian Tirone.



Via: @CLMerlo pic.twitter.com/MuSH7oP8hd — Showfutboleo (@showfutboleo) July 31, 2022





DEPORTES

Más noticias de deportes