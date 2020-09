¿Fracasó James en el Real Madrid? ¡Zidane fue claro!

James Rodríguez se fue del Real Madrid a mostrar su talento en la Premier League, pero en España no deja de escucharse su nombre. Sus destacadas actuaciones con el Everton han hecho eco en todos los países en los que exista un seguidor del equipo de Zinedine Zidane.

Uno de esos ejemplos se vio del periodista español Josep Pedrerol, del programa El Chiringuito de Jugones no aguantó más la actitud del técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, y cargó en su contra, porque, según él, "no le gusta nadie".



"James debuta el otro día y es el mejor de Everton. James no le gusta a Zidane y caprichito también. Bale no le gusta y tampoco le gusta Vinicius, ni Rodrigo, ni Jovic. No le gusta nadie. Le gustan Isco, Marcelo y Benzema. Que ha ganado la Liga, vale, pero es que ni no gana la Liga con el peor Barcelona de los últimos años. ¡Vamos, hombre!", dijo Pedrerol.



Para hablar de lo que fue el paso de James Rodríguez por el Real Madrid se fue a la fuente directa: ¡Zidane! El técnico francés fue consultado este viernes, previo al encuentro contra el Betis, si un caso como el de James, Gareth Bale y Reguilón fue un fracaso del jugador o del técnico que poco lo utilizó en su plantilla.



"No creo que sea así exactamente. Todos los jugadores que me nombraste (James, Bale, Reguilón) han triunfado aquí (en el Real Madrid) o fuera. Hay una cosa y es que siempre van a decir lo mismo. Tengo 25 jugadores y hay algunos que juegan más y otros menos y se va a decir que la culpa la tiene el entrenador y lo entiendo", aseguró.



Y fue más claro al decir que: "creo que de los que me nombraste, hicieron un buen papel aquí". Sus palabras fueron en un diálogo tranquilo y hasta con sonrisas a diferencia de cuando el colombiano estaba en la plantilla y le preguntaban por él.



