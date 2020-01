La mala noticia que dio Zidane sobre la ausencia de James Rodríguez

La ausencia de James Rodríguez en la convocatoria del Real Madrid para el partido de este sábado contra Sevilla llamó la atención de todos los aficionados y periodistas, porque el colombiano había estado entrenando normalmente con el grupo.

Sin embargo, el hermetismo volvió a aparecer en el Real Madrid y no hubo ni una sola declaración previa por parte del técnico Zinedine Zidane sobre el volante colombiano y su rendimiento en los entrenamientos.



Una vez Real Madrid consiguió el triunfo 2-1 contra Sevilla, los periodistas le consultaron sobre la ausencia del colombiano James Rodríguez para este encuentro y Zidane fue muy contundente.



"Bale y James están un poco tocados. No han venido por eso, nada más. Tienen pequeños problemas físicos. No están recuperados totalmente", fueron las palabras de Zidane.



Todo parecía que después de la Supercopa de España, en la que reapareció James después de superar su problema en la rodilla, el colombiano iba a tener una mayor continuidad e ir sumando minutos de a poco, pero con sus problemas físicos, aún es incierto cuándo pueda volver a las canchas.



