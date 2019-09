'Estuve tranquilo; se cumplieron las expectativas': Yairo Moreno

Uno de los jugadores que cumplió, desde su posición, en el empate 0-0 entre Colombia y Venezuela, disputado en Tampa, Florida (EE. UU.) fue Yairo Moreno.

El futbolista colombiano, que juega actualmente en León, de México, como lateral por la izquierda, fue situado por el seleccionador Carlos Queiroz en la línea de tres de volantes por el costado izquierdo.



Cumplió, apoyó en el ataque y cuando tuvo que defender lo hizo. No brilló, pero ante los ojos del entrenador portugués, mostró una variante para lo que le viene a la Selección Colombia.



“Creo que por ahí me mostré tranquilo en este partido contra Venezuela”, dijo Moreno en entrevista con ‘Gol caracol’.

Yairo, que actuó tres minutos más la reposición en el amistoso contra Brasil del pasado viernes, tenía que cumplir en la ofensiva y en la zona defensiva cuando no se tenía el balón por su banda.



“El profe (Queiroz) me pidió que hiciera bien esa línea de tres en la zona de volante. Fue una nueva experiencia, porque en mi equipo venía actuando como de latera. En la Selección lo hice más arriba y creo que al final se hizo un buen trabajo”, añadió .



Moreno no pudo ocultar su felicidad por haber hecho parte del equipo titular contra Venezuela y así lo expresó, creyendo que se cumplieron las expectativas, pensando en los nuevos retos que se viene el próximo año.



“Fue una alegría inmensa, cualquiera que esté en la Selección siempre quiere jugar y en este partido me divertí y se cumplieron las expectativas”, concluyó.



