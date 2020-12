DT de Barcelona cambió su libreto y ahora sí muestra su preocupación

"Claro que estoy preocupado por la trayectoria", admitió este sábado el entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, en la rueda de prensa previa al partido contra el Levante, correspondiente a la 13ª fecha de la Liga española.



El Barcelona marcha en 9ª posición en la clasificación, a doce puntos del líder, el Atlético de Madrid, y el martes fue goleado 3-0 por la Juventus en Liga de Campeones, quedando relegado al segundo puesto de su llave.



Preguntado sobre la mala andadura del cuadro culé y si cuenta con el apoyo del vestuario, el técnico neerlandés señaló que "si no tuviera confianza no podría trabajar. Me siento cómodo", pero "claro que estoy preocupado por la trayectoria. Estamos intentando mejorar las cosas, pero entiendo que después de los últimos resultados tenemos que dar la cara".



Luego de la derrota contra la 'Vecchia Signora' de Cristiano Ronaldo y de inclinarse en Cádiz el sábado pasado (2-1), Koeman apuntó que a su equipo le falta "mejorar en defensa, pero tampoco es algo que me obsesione mucho".



Según el preparador, "analizando todos los errores, solo tres son errores colectivos, los demás son errores individuales".



El neerlandés descartó que los azulgrana hayan tocado fondo. "El equipo es irregular. Tocar fondo es estar mucho peor de lo que estamos. Hay que mejorar detalles, estoy convencido de que si lo hacemos ganaremos los partidos", argumentó.



AFP