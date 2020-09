Jesurún dice que la polémica de la boletería se ha exagerado

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, se volvió a defender y a su entidad por el tema de la reventa de boletas de la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018, asegurando que tuvo una exposición mediática grande y se ha exagerado.

Hace unos meses la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a la Federación Colombiana de Fútbol, a varios de sus directivos y a 17 personas naturales con una multa de más de 18.000 millones de pesos.



Para la Superintendencia, los directivos de la Fedefútbol jugaron un papel clave en la cartelización y reventa de las boletas, por lo que solo para esa entidad la sanción fue de más de 16.000 millones de pesos.



“Es un tema, que debo reconocer, ha sido doloroso, muy mediático. Con todo el respeto, se ha exagerado, cuando hay una noticia del fútbol se rebasa el límite de su expansión de noticia y si hay una irregularidad en el fútbol es más agrandado”, aseguró Jesurún en entrevista con Caracol Radio.



El presidente de la Federación volvió a insistir en que son una entidad privada, sin ánimo de lucro y que ellos no estaban en la obligación de hacer una invitación a las empresas para servir de comercializadoras de la boletería de la Selección Colombia, pero lo hicieron con transparencia.



“La Federación es privada y vendió las boletas de las que son dueños. Hicimos, a partir de una invitación privada, no licitación, sin obligatoriedad de hacerlo, porque pudimos entregarle a cualquiera este manejo, teníamos total libertad de hacerlo”.



Además, dijo que “Nunca la SIC en su informe nos ha catalogado como revendedores. Nos ha dicho que le entregamos el contrato a una empresa que, para poder tener éxito, tenía que hacer reventa”.



Por otro lado, Jesurún reconoció que hubo una venta de una boletería que no existía, aunque no quiso señalar si fue por error o por qué se hizo esa venta.



“En el partido contra Brasil se ofrecen vía internet unas boletas que no existían. No sé si se equivocaron y pusieron en venta seis mil boletas que no existían, la verdad, pero se les abrió la investigación fue a ellos no a la Federación. Por eso le decretaron la muerte comercial y luego se vuelven delatores. La SIC los acepta y, en todas las declaraciones, dicen que la Federación nunca tuvieron irregularidades”, añadió.



Y recalcó: “Están las grabaciones, ni la Federación ni sus directivos tuvieron nada que ver con una irregularidad, no hay prueba de que la Federación falló en esto, de pronto en unas cositas, pero de ahí a que se nos multe es injusto, pero estamos en un caso más mediático que nada”.



