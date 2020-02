Presidente de la Federación habló de Arturo Reyes: ¿Se va o se queda?

Pasaron cuatro días después de la finalización del Preolímpico que otorgaba dos plazas para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. La Selección Colombia, que jugó de local, no cumplió con su objetivo y tendrá que ver el torneo por televisión.



Las críticas más fuertes recayeron sobre el entrenador del equipo nacional, Arturo Reyes, de quien se dice no convocó a unos jugadores que podrían dale un mayor peso al equipo, nunca encontró un equipo que se mantuviera a lo largo del torneo, los cambios que realizó en los partidos no fueron adecuados y muchas más razones han hecho que esté en el ojo del huracán.

Ante tanta resistencia hacia el entrenador Reyes, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, habló sobre una posible salida del técnico del cargo.



Arturo Reyes, DT de Colombia. Foto: EFE

“Arturo Reyes tiene contrato con nosotros en la Federación Colombiana de Fútbol. Recibiremos el balance de este Preolímpico en los próximos días en el Comité Ejecutivo. Hay que conversar con él ya en forma mucho más profunda, pero él en estos momentos hace parte de la FCF, incluso del cuerpo técnico de la selección Colombia de mayores”, dijo en entrevista con Caracol Radio.



El ejecutivo resaltó el trabajo que hizo Reyes con la Selección Colombia y dejó entrever que una de las razones de esta eliminación de los Juegos Olímpicos también pudo haber pasado por la falta de algunos futbolistas que están en Europa y no pudieron citar.



“El profesor Reyes hizo un trabajo serio, profesional, todos lo conocemos a él, intentó conformar la mejor Selección. Hubo muchos jugadores con los que no se pudo contar por estar participando en las ligas de los países europeos. Eso hizo un poco de mella, pero también hay que reconocer que los otros participantes tuvieron el mismo problema”, añadió.

Finalmente, destacó la ética profesional de su trabajo. “Fui testigo de la seriedad y responsabilidad con la que el profesor Reyes manejó esta Selección, pero, si bien Colombia tuvo momentos buenos, no nos alcanzó ante la superioridad de Argentina y Brasil".



