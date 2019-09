'Puedo aportar como referencia de área o juego de asociación': Borré

El delantero Rafael Santos Borré regresa a una convocatoria de la Selección, con la mayor motivación de aportar lo mejor de su juega, luego de quedarse por fuera en momentos en donde mejor jugaba en River Plate.

El atacante, en entrevista con Win Sports, aseguró que sabía que en algún momento iba a llegar este llamado y solo quiere aportarle lo mejor al equipo dirigido por Carlos Queiroz.

Estas fueron sus declaraciones:

Llamado. Contento de tener la oportunidad de vestir nuevamente la camiseta de la Selección Colombia, creo que es algo lindo, un momento muy importante para mí. Es algo muy bueno estar convocado nuevamente.



Carlos Queiroz. No he tenido la oportunidad de hablar con nadie del cuerpo técnico aún. Solo se dialogó temas del vuelo, de cómo estaba físicamente. Todos los detalles se hablarán cuando ya estemos reunidos.



Amistosos. Son partidos complicados, difíciles, pero que nos van a servir intentando plasmar la idea táctica que tiene este cuerpo técnico. Se buscarán las alternativas a nuestro juego. Es importante llegar a sumarle al equipo.



Aporte. Ya he demostrado que soy un delantero que se presta para jugar, que se puede asociar, que puede estar en todo el frente de ataque, también puedo jugar de referencia de área o con otro delantero. Esas son las condiciones con las que pueden contar conmigo.



No ser convocado antes. La verdad siempre estuve muy tranquilo. Sé que en mi posición hay jugadores de mucha jerarquía y recorrido. En mi posición sé que la competencia es complicada, pero estaba muy tranquilo y sabía que en algún momento iba a tener la oportunidad.



