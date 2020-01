Falcao le baja el tono a su lesión: 'no quería correr riesgos'

Un domingo de contrastes vivió el delantero colombiano Radamel Falcao García con el Galatasaray. El atacante colombiano volvió a festejar un gol en la victoria 0-3 contra Konyaspor. Sin embargo, tuvo que dejar el terreno de juego por lesión.

El delantero colombiano hizo un pique para entrar al área, cuando el lateral izquierdo Marcelo Saracchi iba lanzado al ataque para lanzarle un centro al colombiano, pero su remate fue desviado al tiro esquina por la defensa rival. De inmediato, Falcao se tomó la zona posterior del muslo derecho y pidió el cambio al banco del Galatasaray.



Pero fue el colombiano en la zona mixta, después del partido, quien dio un parte de tranquilidad, asegurando que la idea era no tomar riesgos, pero espera qué le sale sale en los exámenes que le tomen.



"Sentí un dolor en esa parte (posterior del muslo derecho). Cuando me lastimé, me sentí incómodo. No quería correr riesgos y seguir adelante con la lesión. Sabremos la gravedad después de que se tome una resonancia magnética. Quería salir del juego como precaución. Era lo más prudente", comentó.

Por otro lado, Falcao se mostró muy feliz de volver a anotar y de la nueva victoria que consiguió, pensando en seguir en la lucha por el campeonato.



“Jugamos muy bien, como un equipo y estamos metidos en la lucha por el campeonato. Era importante obtener los tres puntos. Quiero felicitar a todos. Todos hicieron lo mejor que pudieron. Estoy feliz de haber marcado de nuevo", concluyó.



