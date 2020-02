La depresión de Pelé: el exastro les envió un mensaje a sus seguidores

Ante los repercusiones sobre su delicado estado de salud y una supuesta batalla contra la depresión, Pelé emitió un comunicado en el que afirma sentirse "bien". "Gracias por sus oraciones y su preocupación. Estoy bien. Cumpliré 80 años este año. Tengo días buenos y otros malos; eso es normal para una persona de mi edad", expresó el ídolo de Santos, de Brasil, en el texto. Y añadió: "No evito cumplir compromisos de mi agenda, siempre atareada. Sigo aceptando mis limitaciones físicas de la mejor forma posible, pero pretendo mantener girando la pelota".

El primero en encender la alarma sobre el estado de salud de "O Rei" había sido su hijo Edinho, de 49 años. En una entrevista con el sitio GloboEsporte.com, el ex arquero habló de su padre: "Está bastante frágil en relación con su movilidad. Se hizo un trasplante de cadera y no hizo una rehabilitación adecuada, ideal. Entonces, está con ese problema de movilidad, que termina acarreando una cierta depresión", relató Edinho.



Y agregó que Pelé "siente vergüenza" por tener que desplazarse con un andador: "No quiere salir, exponerse, estar en la calle. No quiere hacer prácticamente nada que implique salir de casa. Está muy retraído, recluido", señaló Edinho.



No es la primera vez que Pelé afronta problemas de salud. Más allá de su avanzada edad, el ex futbolista fue atendido el año pasado en París y luego trasladado a San Pablo para que le fuera extraído un cálculo renal. En el 2014, además, padeció una infección urinaria por la que tuvo que realizar un tratamiento de diálisis en el único riñón que le queda, ya que perdió uno cuando era deportista.



LA NACIÓN

GDA