Jugador del PSG no elude la verdad: ‘una final hay que ganarla’

"Una final no hay que jugarla, hay que ganarla", lamentó el centrocampista brasileño del PSG Marquinhos, este domingo tras caer 1-0 contra el Bayern en el partido por el título de la Champions, disputado en Lisboa.

"No lo logramos. Por otro lado, creo que todos estamos orgullosos de nuestro equipo. Nadie creía en nuestro recorrido. Hay que estar orgullosos de llegar a la final y sentir la decepción por no ganar, porque siempre queremos más", declaró el jugador, que tuvo una buena ocasión en la recta final, desbaratada por el arquero Manuel Neuer.



Un tanto de Kingsley Coman en el 59 terminó con las esperanzas del PSG dando al Bayern su sexta 'Orejona'.



"Tenemos que continuar por este camino, con sacrificio, complicidad y solidaridad en el campo. Ahora es el momento de volver a nuestras costumbres en París, ver qué podemos mejorar", señaló Marquinhos, uno de los capitanes del PSG.



El internacional brasileño se refirió a sus compañeros Neymar, Kylian Mbappé y Ángel Di María, el trío de ataque, que no encontró el camino del gol.



"No hay que cargarles todo, somos un equipo, todo el mundo intenta hacerlo lo mejor que puede. Todo el mundo puede mejorar, pero no es la culpa de nuestros atacantes no haber marcado. Todos tenemos responsabilidad".



AFP