El enorme reto que se puso Luis Suárez en el Atlético de Madrid

Mientras visitaba el viernes 'Territorio Atleti', un espacio interactivo del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, Luis Suárez se detuvo ante un mural con hechos memorables de los 117 años de existencia del club, cuando le surgió una frase: "déjenme espacio acá que quiero marcar la historia".

"Vengo a un grandísimo club, con muchísima ambición e intentaré ayudar a quedar en la historia del Atlético", repasó este sábado en el vídeo publicado por el club rojiblanco sobre el primer día como rojiblanco -este viernes- del atacante uruguayo, cuando llegó a Madrid, pasó el reconocimiento, firmó su contrato y se entrenó.



Con "ansia de querer vivir sensaciones nuevas" aterrizó Luis Suárez en el Atlético y visitó su nuevo estadio: el Wanda Metropolitano. Ahí debutará este domingo con el equipo. Ya lo ha confirmado Diego Simeone, bien de inicio o en el segundo tiempo.



"Lástima que con todo esto de la pandemia no se puede estar con público, porque la verdad que el estadio te sorprende cada día más, porque he venido a jugar otras veces, pero hoy -por el viernes- verlo así vacío todo fue espectacular. Me llamó mucho la atención. Ya con ganas de poder jugar y disfrutar de un grandísimo estadio", valoró.



"Agradecerle el cariño que me está brindando (la afición) desde hace varios días. Uno siempre es el que rinde dentro de la cancha, pero si no estuviera el respaldo de la afición, que confíe y lo apoye en momentos buenos y malos, que es importante... Agradecerles todos estos mensajes. Espero responder de la mejor manera, que es intentar conseguir títulos en un club que es muy competitivo, que tiene ambición y que desea conseguir algo importante este año".



EFE