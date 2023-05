Desde hace tres meses, el exjugador del Barça Dani Alves ha estado en prisión preventiva después de ser acusado de la presunta violación de una joven en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre.



Días después, el viernes 20 de enero, una jueza española dictaminó que se iba a prisión preventiva y sin fianza.



Cabe recordar que esta decisión fue tomada a raíz de que la jueza contempló que se trataba de una figura pública y que tiene poder económico.



Durante el tiempo de investigación, se han hecho públicas distintas piezas de material que podrían considerarse como pruebas en el caso. Además, la presunta víctima ha hablado ocasionalmente para dar su testimonio.

El futbolista permanece en una prisión de Barcelona. Foto: Instagram: @danialves

Ahora bien, una nueva grabación que supuestamente sería la primera denuncia de la víctima a las autoridades fue dada a conocer en 'El programa de Ana Rosa', transmitido por la cadena de televisión española Telecinco.



De acuerdo con la publicación, la joven le habría comentado el caso a un agente de policía autónoma de Cataluña, más conocidos como los Mozos de Escuadra, en horas de la madrugada."Accedí de manera voluntaria al lavabo y después de darnos unos besos le dije que me quería marchar, pero él me dice que 'no' y cierra el pestillo", se puede escuchar en la grabación.

Tras esto, relata que el futbolista comenzó a decirle cosas desagradables e incluso que había llegado a golpearla. "También me empezó a pegar. Me tiró el bolso al suelo y me cogió de la ropa", le explica al agente.

Dicha grabación habría sido posible gracias a la cámara del oficial. No obstante, durante el relato de la joven esta termina apagándose, no sin antes escucharse como el hombre le indica que puede hacer la denuncia de manera formal en la comisaría y, a su vez, llama a una ambulancia.

"Nadie me creerá porque verán por las cámaras que entré de manera voluntaria al lavabo", comentó.



Finalmente, momentos después, la joven fue llevada al Hospital Clínic, en donde fue sometida a múltiples análisis médicos.

