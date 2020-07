Cuadrado, sincero: jugar de lateral, la Selección y Cristiano Ronaldo

Juan Guillermo Cuadrado es el futbolista colombiano de moda en el plano internacional. Sus buenas actuaciones con la Juventus, de Italia, lo han puesto en el radar del planeta futbolístico.

En esta versión, Cuadrado ha vuelto a sus orígenes cuando se desempeñaba como lateral derecho en el Medellín y allí ha podido mostrar unas aplicaciones tácticas que resaltan sus compañeros y técnico.



En una entrevista con Deportes RCN, el futbolista colombiano habló de lo que ha sido su temporada en la Juventus, volver a jugar como lateral derecho, su posición en la Selección Colombia y su amistad con Cristiano Ronaldo.



¿Ha sido esta su mejor temporada?

Creo que han sido varias temporadas las que han sido buenas, esta temporada tiene un factor más porque he podido jugar más, así sea en una posición en la que no jugaba hace mucho tiempo, pero me he ido adaptando, por fortuna la conocía y nos ha ido bien.



¿Por qué el fútbol italiano parece el ideal para el colombiano?

Para mío es muy difícil, porque cuando vine, los primeros seis meses fueron tribuna-banco-tribuna. No fue fácil adaptarse cuando llegué a Udinese, pero tenía en mi cabeza que había cumplido un sueño al llegar a esta liga, pero tenía que jugar. No fue fácil, no es fácil, cuando se viene de Colombia, porque acá se trabaja mucho la táctica y nosotros venimos con talento, pero la disciplina táctica no es tan trabajada y eso lo complica un poco.



¿Cómo fue eso de volver a adaptarse a jugar de lateral?

Siempre soy un jugador que me caracterizo por la disciplina. Cuando vino el desafío de volver a jugar lateral me hablaban que me iban a traer a alguien o iba a jugar otro, yo tenía que dar lo mejor y trabajar el doble. Si me tenía que quedar trabajar con los entrenadores y saber los todo lo de defender y manejar los perfiles lo hacía. Comenzó la temporada e inicié de suplente. Luego el profe Murizio Sarri me puso de extremo y seguí trabajando. Se lesionaron los dos laterales y me tocó jugar de lateral. No fue coincidencia sino el tiempo de Dios. Comencé a jugar de lateral y me empezó a ir bien, de ahí salió todo. Estaba Dybala, Douglas Costa, Bernardeschi o los laterales, pero pude trabajar y hacerlo de buena manera.



Y en la Selección Colombia juega de medio interior

Para mí esa posición es muy difícil. Cuando tuve la oportunidad de hablar con Queiroz (Carlos) en dónde me gustaría jugar. Él vio en mí algo que no ha visto otros e igual le dije que por la Selección iba a darlo todo. Empecé a hacer movimientos y trabajar y esa versatilidad, que la desarrollé cuando trabajé con el profe Nelson Gallego, porque él me puso en diferentes posiciones.



¿Qué le pide Queiroz?

Tal vez arrancando de atrás puedo tener mejor panorama, porque puedo llegar por sorpresa y tener llegada a gol. En la zona de volantes me gusta comunicar y hablar, mantener el equilibrio, Cuando tengamos la pelota es jugar muy simple, porque es zona bastante peligrosa.



¿Cómo es trabajar con Cristiano Ronaldo?

Él es una excelente persona, un gran profesional y eso lo admiro mucho. Siempre después de los entrenos está ahí. Siempre quiere más y ser lo mejor en lo que hace. Eso ayuda y motiva para entrenar más. Ha aportado muchísimo al grupo esa mentalidad ganadora. Siempre está ahí y es constante. Todos los días es lo mismo.



