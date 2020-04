'Importante, la vida, el fútbol pasa a segundo plano': Cucho Hernández

El delantero colombiano del Mallorca Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández ha afirmado este viernes que en plena crisis sanitaria por el coronavirus "lo importante es la vida", y que en las circunstancias actuales "el fútbol pasa a segundo plano".

"Si volvemos (a jugar) debemos hacerlo extremando todas las medidas de seguridad para estar seguros de no vamos a contagiar a nadie de la familia; antes de que se reanude la liga lo primordial es la salud", dijo Hernández en declaraciones recogidas por el club balear.



El ‘Cucho’ se incorporó al Mallorca el pasado verano en calidad de cedido por el club propietario de sus derechos federativos, el Watford inglés.



La suspensión de la Liga de España por covid -19 y el confinamiento obligatorio en casa desde hace 40 días le sorprendió en plena forma, marcando goles (ante el Deportivo Alavés y el Real Betis) y con el puesto de titular asegurado, junto al japonés Takefusa Kubo y el croata Ante Budimir.



"Es cierto, venia de una dinámica importante, marcando goles, que es con lo que sueñan los delanteros, pero todavía tengo mucho por dar y ojalá lo pueda demostrar pronto", explicó el futbolista sudamericano. Con respecto a la cuarentena que sigue en su domicilio, Hernández dijo que la llevaba "bien", junto a su familia.



"Es mucho mejor estar acompañado que solo, porque en caso contrario me hubiese costado más. Sigo las instrucciones que dicta el club tanto en la parte física como en la alimentación para estar preparado para el regreso, que ojalá sea pronto", señaló.



El ‘Cucho’ admitió que echa de menos "a los compañeros y las bromas en el vestuario", y abogó por "aprender de esta situación". "Espero que esta situación no golpee demasiado al fútbol, que volvamos a disfrutar con nuestros aficionados en estadios llenos. Los futbolistas vivimos bien gracias a nuestra profesión, pero pienso en aquellas personas que no tienen y lo mal que lo están pasando", indicó.



El delantero internacional, de 21 años, también se refirió a su país y dijo que la situación creada por la pandemia en Colombia "va en incremento, aunque no tanto como aquí (España)" ya que "(las autoridades) actuaron rápido". "Todos aprenderemos de esta situación y es lo que haré yo", subrayó Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.



EFE