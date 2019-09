‘Vengo a demostrar que estoy al nivel de la Selección’: Campuzano

La convocatoria a la Selección Colombia para Jorman Campuzano se dio de manera inesperada. Carlos Queiroz, entrenador del equipo nacional, había citado a Daniel Muñoz, pero por su lesión decidió llamar al jugador de Boca Juniors.

Y esta convocatoria para Campuzano servirá para demostrar que está al nivel de jugar en el equipo nacional, como el mismo lo dijo en entrevista con Win Sports.

Estas fueron sus declaraciones:

Convocatoria. No es como uno lo desea, porque se da por la lesión de un compañero, pero hay que disfrutarla, hay que estar al máximo pagar ganarme la confianza del técnico (Carlos Queiroz) y de los compañeros.



Cómo se enteró. Estaba llegando al estadio cuando recibo el mensaje de la Federación, después del partido contra River Plate respondo y me llaman que he sido el remplazo, por la decisión del técnico, de Daniel Muñoz. La verdad muy feliz y agradecido por tenerme en cuenta.



Lo que espera. Disfrutar mucho, compartir con mis compañeros, que es lo más importante. He trabajado con Boca Juniors y es una gran oportunidad para demostrar que estoy al nivel de la Selección Colombia.



Daniel de Rossi. He aprendido muchas cosas de él, cómo se trabaja, la experiencia, muchos movimientos. Hemos tenido joda, hemos reído, echado chistes, entiende bien el español.



DEPORTES