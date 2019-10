Crítica de Viáfara en su caso por posibles vínculos con narcotráfico

El exfutbolista Jhon Viáfara habló del proceso que se lleva en su contra por supuestos vínculos con el narcotráfico, hecho que lo tiene detenido desde el pasado 19 de marzo.

Viáfara, exjugador del Once Caldas, dijo que solo se arrepiente de haberle dado la espalda a Dios, resaltó que su carrera como futbolista fue “transparente” y que “esta es una final más” de la que saldrá “victorioso”.



“De lo único que me arrepiento es no haber puesto a Dios por delante de mis planes y mis proyectos”, aseguró en entrevista concedida a La Patria.



El exjugador aseguró que les ha pedido a sus abogados que agilicen su proceso lo más rápido posible por todo el “voltaje” que está viviendo en su proceso



“Cuando uno llega acá, no está acostumbrado a este voltaje. Lo primero que les pedí a los abogados era que me agilizaran todo para ir lo más pronto posible a solucionar el inconveniente. Acá en Colombia no tengo problemas, entonces pedí eso, agilizar”, añadió.



Por otro lado, hizo una crítica a los medios de comunicación, porque, según él, no se le ha dado un buen trato a la información sobre su caso.

“Mi familia cometió el error de salir a los medios en medio del desespero. Eso no me gustó, por eso no he salido a los medios, por el amarillismo, por todo lo que se manejó en mi caso. Me atacaron sin darse cuenta o sin haberme visto en grandes mansiones, en carros caros. Sacaron una foto con un arma de fuego cuando tenía 17 años, cuando cometí un error como adolescente. Era un arma de balín. Los medios me acusaron con esa foto y por eso no salí. Por eso no me gustó que mi familia saliera”, dijo.



Finalmente, volvió a asegurar que es inocente y que se siente tranquilo por todos los comentarios que están haciendo.



“Al igual que mi familia, me considero inocente. Ignoro las leyes de otros países, en este caso las de los Estados Unidos. Estoy muy tranquilo, más allá de los comentarios amarillistas; la gente que me conoce, la gente que ha estado en mi vida, nunca me ha conocido en las grandes mansiones. Hemos sido una familia humilde y trabajadora, nunca hemos tenido lujos”, concluyó.



