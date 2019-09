Lo que espera Lerma de los amistosos contra Brasil y Venezuela

Rivales. No he jugado en absoluto contra ellos, no sé qué pueda pasar. Sabemos la historia de Brasil y sabemos que Venezuela ha venido creciendo en los últimos años. Ha sido un rival muy fuerte para Colombia.

Carlos Queiroz. Cada entrenador tiene su filosofía. De cada uno de ellos toca aprender y esta persona va a querer lo mejor para la Selección y los jugadores que vengamos al equipo, llegaremos con la ilusión, el deseo de dar lo mejor.

Nueva convocatoria. Hacer un buen trabajo, seguir fortaleciéndonos para la nueva era, que empieza muy pronto.



DEPORTES