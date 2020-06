James deja entrever que se va del Real Madrid y volvió a defenderse

Luego de la entrevista de James Rodríguez esta semana en la que se sinceró sobre su presente en el Real Madrid, muchos fueron los ecos que tuvieron sus palabras en todo el mundo. En España, aseguran que sus palabras no cayeron bien en la interna de la plantilla del francés Zinedine Zidane.

Sin embargo, el volante colombiano, en una entrevista con Río Ferdinand, en el canal de Youtube del exjugador inglés, habló del hecho de que no pudo salir del equipo y dejó entrever que sus horas en el equipo de Zidane están contadas.



Opinión de su realidad con Real Madrid



"Aprendí cosas. Con este último Zidane he jugado poco, quisiera haberme ido con los últimos tres años aquí. Este año me quedé, porque, cuento lo que pasó, en el verano pasado tenía una muy buena oferta de un club que no quiero decir nombre, pero tenía para ir, porque sabía que no iba a jugar mucho aquí, entonces tenía para ir a este club y no me han dejado ir por distintos temas. Este año estoy aquí porque las circunstancias se dieron y no porque quise, pero bueno aquí estoy, aprendiendo cada día y esperemos que en el futuro pueda jugar más, sé que tengo talento y calidad. Creo en mi trabajo y en mi día tras día".



Diferencias entre Carlo Ancelotti, Rafa Benítez y Zidane…

"Bueno, todos sabemos lo que era Carlo, lo que pudo confiar en mí; con Benítez compartí poco porque a los cuatro meses estaba afuera, y con Zidane la primera parte jugué poco, porque cuando tú ganas cosas, con una gente, confías mucho en ellos, entonces fue algo que pasó con él. De todos los técnicos aprendí cosas buenas, malas".



Su historia con Manchester United…



"Hubo charlas. Mi representante tiene muy buena relación con el club. Como todo club grande uno sueña con poder llegar. Manchester United es un equipo que vi desde muy niño. Había jugadores de mucha calidad y por qué no en ese año poder llegar allí, pero no se dio. Creía que tenía que ir a un club que no fuera mucho más grande y de ahí fui a Francia antes del Mundial de Brasil-2014 y el pensamiento mío era jugar la Copa Mundo, hacer goles, estar en un buen nivel y ahí poder ir a un club grande y se dio lo del Real Madrid".



¿Por qué el Mónaco?

"Yo tenía 22 años cuando fui a Francia. Ellos tenían un proyecto nuevo, ellos traían jugadores Top. Estaban Falcao, Eric Abidal, Joao Moutinho y yo estaba joven y sentía que podía ir a aprender de estos jugadores y, aparte era un muy buen contrato. Entonces mi pensamiento era estar pocos años o solo uno".



¿Por qué le fue tan bien en el Mundial de Brasil?

"No fui con mucha presión. Quería hacer un torneo de mucha calidad, quería hacer las cosas bien. Todo fue partido a partido. El primer encuentro fue bueno, hice gol y pensé que podía hacer cosas buenas. De a poco todo fue saliendo y fuimos hasta cuartos de final. En esa instancia nos tocó Brasil, que fue duro. Ese día jugamos bien, pero quedamos fuera. Hice una excelente Copa Mundo, gané la Bota de Oro y fue algo especial".



¿Opinión del fútbol actual?

"El fútbol es complicado, es monótono. Es 4-4-2, 4-3-3. Es correr, correr y lanzar centros. Ahora pocos jugadores hacen cosas buenas. Solo Messi, Neymar o jugadores que hacen cosas diferentes. Para mí el fútbol debe ser lindo y hacer goles. Jugar con un propósito".



