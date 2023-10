Habla el hincha que no pudo tomarse la foto con Messi: 'Puedo denunciarte, Gallese'

Con dos goles anotados por Lionel Messi en el primer tiempo, Argentina derrotó este jueves a domicilio por 0-2 a Perú y se reafirmó con una campaña perfecta en el liderato de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026. Doce puntos de doce posibles y con tres rivales como inmediatos perseguidores a cinco de distancia.

Argentina llegó a 12 puntos en el primer lugar de la eliminatoria seguido por Uruguay, Brasil y Venezuela con 7. Perú continuó en la novena plaza con una unidad.

Euforia por Messi

Al final del partido, un aficionado entró a la cancha tras burlar la seguridad del estadio y trató de ir por Messi, la meta era tomarse una foto con el astro argentino, pero no pudo.



El golero peruano, Pedro Gallese, se interpuso e impidió que el aficionado llegara a donde estaba Messi. Incluso, el golero le quitó el celular y se lo botó lejos, lo que generó gran revuelo en las redes sociales.



"Los hinchas se dejaron llevar por ver al campeón del mundo, pero no saben que nos pueden perjudicar porque nos pueden cerrar el estadio. No fueron a alentar. Mi reacción (de tirar el celular) es porque sentí que le faltaron el respeto a nuestros colores”, declaró Gallese.



Pero luego el que habló fue el niño protagonista, quien en un video en redes sociales expresó por qué fue a la cancha y opinó de la reacción del portero de Perú.

“Ayer no fueron a alentar, mi reacción con lo del celular fue porque le estaban faltando el respeto a todo el Perú. Los hinchas se dejaron llevar por ver al mejor del mundo, pero no saben que pueden perjudicar al equipo” – Pedro Gallese 🇵🇪😡 pic.twitter.com/oC78L8G47M — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 18, 2023

“No entiendo a la gente que dice que yo no fui a alentar a la selección. No entiendo que digan que soy un vendepatrias si alenté los 90 minutos a Perú. Al primer gol de Messi, me emocioné un poco porque era la primera vez que lo veía y quién no se emociona al ver un gol de Messi en el estadio. No es lo mismo que verlo por tele. O sea, me emocioné”, dijo el menor de 17 años.



“Estaba en la tribuna norte y hay una baranda que te lleva directo a la puerta. Mi hermano le preguntó a un seguridad si ponían alguna multa por meterte y le dijeron que no, que solo te botan del estadio. Yo escuché eso y pensé que tenía la oportunidad de abrazar o sacarme una foto con Messi. Me metí por la baranda, caigo a las escaleras, abro la puerta y me voy corriendo”, comentó.



Sobre el encuentro con Gallese, comentó: "En mi mente pensaba correr hasta poder sacarme la foto. De la nada veo a Gallese enfrente mío, abierto de brazos, queriéndome atrapar. Me fui para la derecha y cuando vi a Gallese bajé la velocidad porque no quería chocarlo y ocasionarle algún daño. Cuando bajé la velocidad cinco segundos, me alcanzaron los de seguridad. Siento un jalón en la parte trasera de la casaca y ya no pude hacer nada, me caí”.



“Agarré el celular, lo puse en mi pecho y lo cubrí. Gallese me volteó y me arrancó el celular. ¿Ya me atraparon, por qué agarrar mi celular si lo estoy cubriendo?, ¿por qué agarrar y tirarlo? Y para que no digan que había tiempo para remontar, estaba el minuto 90 + 2, me sacaron y al minuto acabó el partido”, agregó.



Finalmente, dijo que podría demandar al portero por su comportamiento. "Por cierto, no tengo 20 años, no soy mayor de edad. Dicen que soy un viejo, pero tengo 17 años, soy menor de edad. O sea que fácilmente puedo denunciarte, Gallese”.

🤳🇵🇪 El descargo del joven peruano al que Pedro Gallese le tiró su celular por invadir el campo para sacarse una foto con Lionel Messi 🇦🇷 pic.twitter.com/1sca1A7NKv — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 19, 2023

