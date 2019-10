Falcao rompió el silencio: contó la razón de su lesión

De a poco se fue conociendo el problema de salud que tiene el delantero colombiano Radamel Falcao García. El delantero colombiano fue diagnosticado con tendonopatía de Aquiles por el Galatasaray y está en un proceso especial para su recuperación.

En medio de este hermetismo, Falcao rompió su silencio durante estos 28 días de ausencia y en declaraciones al canal turco 'Beyaz TV' contó cuáles fueron las razones de su lesión, que lo ha tenido alejado de las canchas.



"Fui a la Copa América y después volví a Mónaco. Trabajé un poco y me quedé esperando la transferencia a Galatasaray. Quise jugar rápido porque los fans me estaban esperando. Me lastimé cuando me sobrecargué; jugué contra Kasimpasa, Brujas y Fenerbahce sin estar listo", aseguró el atacante colombiano.

Además, Falcao afirmó que nunca tuvo este lesión en el Mónaco y que, aunque han querido acelerar su regreso a las canchas, él ha preferido recuperarse de la mejor manera para poder regresar lo antes posible, pero totalmente recuperado para no recaer en este problema.



"Mi tendón fue trabajado en Madrid con agujas; yo nunca tuve ningún problema con el tendón de Aquiles en Mónaco. Podría haber jugado el derbi si era necesario pero el cuerpo sabe lo que es mejor. Hoy quiero estar listo y en cancha lo antes posible, siento mucho no estar", concluyó.

'Falcao llegó lesionado': médico del Galatasaray

La publicación turca Sporx cita una versión del médico del Galatasaray, Yener Ince, según la cual el colombiano habría llegado lesionado al club.



Aunque oficialmente se informó que Falcao superó sin problemas los exámenes médicos cuando llegó al club, Ince habría detectado el problema en el tendón de Aquiles que tiene a Falcao sin jugar hace casi un mes. "Esta lesión puede dañar nuestras cabezas", habría dicho el médico.



Sin embargo, a pesar de ello, el club habría decidido igual contratar al 'Tigre' debido a la expectativa y la presión que ejerció la hinchada del Galatasaray.



