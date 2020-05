La posición de Froome sobre realizar un Tour de Francia sin público

Chris Froome (Ineos), cuatro veces ganador del Tour de Francia, se plantea la posibilidad de que el Tour 2020 se dispute sin público, hecho que habría que aceptar, según el ciclista británico, "si es lo que necesita este año la carrera" para que se pueda celebrar.

El Tour, programado para las fechas entre el 29 de agosto y 20 de septiembre, deberá esquivar las medidas implementadas por el gobierno francés en la lucha contra la covid-19, en particular la prohibición de eventos que involucren a más de 5,000 personas, que debe terminar, por ahora, el 31 de agosto.



Le puede interesar: ('Sí a la fiesta del ciclismo, pero no a cualquier precio').



Froome se pregunta en las redes sociales si los organizadores lograrán evitar que los espectadores se junten durante el Tour, y es consciente de que no serán "testigos de las escenas habituales, con estos impresionantes túneles de espectadores en el camino".



No obstante, considera el también ganador del Giro 2018 y de la Vuelta en 2011 y 2017, que " tal vez esta es la versión de la carrera" que se necesita este año.



Lea también: (‘No considero a Egan mi único rival': Tadej Pogacar).



El líder del Ineos, herido gravemente en junio de 2019 después de caer en el Criterium du Dauphiné, también recordó que este período de encierro no ha sido desfavorable para él en relación al resto del pelotón.



"En mi convalecencia, pasé seis horas al día entrenándome en casa. Se podría decir que me he estado preparando para este encierro durante meses, así que creo que fue más fácil de soportar para mí que para otros corredores ".



EFE