Queiroz lo tiene claro: esta es su fórmula para ganar la Copa América

Carlos Queiroz fue lo más sincero posible. Aunque reconoce que la meta es llegar al Mundial de Catar-2022, entre ceja y ceja tiene el título de la Copa América y para eso, después del sorteo, parece tener la fórmula para conquistar ese sueño.

Estas fueron sus declaraciones:

Sorteo. Tranquilo con el sorteo.Acá lo importante es no equivocarnos en la preparación, porque es lo que debe tener la diferencia para jugar mejor y ganar. No puedes ganar si no juegas bien. No hay que pensar en Brasil o el cuarto partido, hay que pensar en la innovación para estar más delante de los rivales y poner en práctica una preparación que nos permita ganar la Copa América. Es un título que no debe parecer imposible. Debemos hacer lo imposible, posible.



(Le puede interesar: Así quedó el sorteo de la Copa América: ¿contra quién debuta Colombia?)



Balance con la Selección. Pienso que es difícil para mí hablar de la Selección. Esa evaluación la deben hacer ustedes los periodistas y no nosotros. Estamos positivos y satisfechos, disputamos 14 partidos, jugamos 10 contra equipos de Suramérica y nunca perdimos contra ellos, eso nos posiciona bien para obligar a conocernos mejor. Tenemos que ser muy honesto y verdaderos con las virtudes y las debilidades que tenemos. Conocernos mejor es importante de cara a la Copa América y al Mundial. Debemos ahora conocer sus virtudes y debilidades y con una preparación que debe hacer diferente. Si hacemos preparaciones iguales a las de los últimos cuatro años vamos a hacer lo mismo.



(Lea también: ¡Completo! Este es el calendario oficial de la Copa América 2020)



¿Mundial o Copa? En este momento hablamos de Copa América, porque estamos en su fiesta en Cartagena. La opinión del presidente Ramón Jesurún es válido, porque los primeros partidos son los de marzo de la eliminatoria y esa es una de las metas, la de ir al Mundial. Todo tiene que ser hecho alrededor de un plan de preparación de campeones. Para ser campeón hay que trabajar para eso. Debe ser con sacrificios máximos para soñar mejor.



DEPORTES