Carlos Queiroz la tiene clara: así plantea el partido contra Chile

Rival. Jugamos contra un equipo que no necesitamos decir la calidad de los jugadores, del equipo, de los jugadores, del técnico que tienen. Los respeto mucho. Esperemos brindar un buen espectáculo para los hinchas de ambas selecciones. Es una oportunidad más. Sé que podemos crecer. Jugar contra Chile es enfrentar a grandes jugadores y hay que, pase lo que pase, ganar y tener un equipo más consistente, con más colores, porque ya vienen las eliminatorias y la Copa América y estamos cerca de tomar las decisiones que esperamos.

Juan Fernando Quintero. Lo más importante es crecer, es que el jugador está recuperado de la lesión. Las lesiones siempre son noticias malas. Para todos los jugadores es importante trabajar, estar pendientes de lo que pueda pasar, siendo profesionales y honestos para tomar las mejores decisiones.



Duván-Muriel. Todos están listos para jugar. Es una opción poner a Duván y Muriel juntos. No veo misterios, las cosas tienen que ser claras, y claro que es una gran opción para Colombia saber que hay dos jugadores como ellos jugando juntos. Lastimosamente en Copa América no ha sido posible por la lesión de Muriel, pero es una opción. Pero sé que tengo dos partidos y tengo que tomar buenas decisiones para ambos encuentros. Quiero ver la participación de todos. Lo importante es que tengo oportunidades para consolidar el equipo.



Pasado contra Chile. Pienso que el partido de Copa América contra Chile fue un partido muy particular, porque nosotros jugamos bien, pero después perdemos el control del juego, Chile tuvo una respuesta muy buena y nosotros intentamos pelear. Cuando tienes jugadores como los de ellos es normal que sea un partido difícil. A nosotros nos faltó un gol, Debemos salir con mucho respeto y admiración. Es una oportunidad para intentar jugar bien y ganar. Quiero un equipo tranquilo, con mucho entusiasmo.



Objetivo. La preparación y consolidación del equipo es una meta. Tenemos que prepararnos de la mejor manera. A veces habrá que hacer correcciones y pienso que los partidos son momentos para crecer y aprender. Estamos siendo consistentes. Yo estoy seguro que más adelante, con más armonía de todos los jugadores haremos más goles y estaremos cerca de ganar más veces, pero lo importante es jugar mejor fútbol. Siempre con una mentalidad positiva de ganar para conseguir un título, es la ilusión que tenemos y la ambición.



Rivales africanos. Hay muchos buenos equipos de África y la mayoría de ellos están jugando en Europa y es mezcla de las características del jugador africano con las tendencias de Europa. Todos los equipos de África son importantes. Sería interesante jugar contra ellos, pero todo el mundo está interesado en jugar contra ellos, pero ya tienen los compromisos listos. No tiene sentido hablar de este tema, porque es lo que es. Hay que saber vivir con la situación.



Partidos pasados. Contra Brasil nos quedó un sabor de victoria y contra Venezuela nos quedó un sabor de derrota. Buscamos la motivación y la esperanza de siempre ir adelante.



Arqueros. La idea es continuar el camino. Hay dos partidos amistosos, vamos intentar dar la oportunidad a todos los jugadores si posible. Sabemos que estamos llegando a un momento importante con David (Ospina), debo buscar soluciones para él, porque todos sabemos que no está jugando, pero es un capitán y referencia para nosotros, todos los jugadores están listos para estar aquí.



