‘Chile nos quitó el balón, pero el clasificado es Colombia’: Reyes

Reyes había asumido el compromiso de clasificar a Colombia al cuadrangular final de Preolímpico y un empate le bastaba para cumplir su propósito, el cual se ratificó con el angustioso 0-0 alcanzado frente a Chile, en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira.

El técnico quería tener un compromiso tranquilo, por eso esperaba que sus futbolistas abrieran rápidamente el marcador y por un momento, Jorge Carrascal lo ilusionaba con un potente remate, que obligó la acertada intervención del arquero Gabriel Carabalí.



“Yo creo que Chile hizo un gran partido, jugó mucho la presión y emocional en el campo. En los contrataques nos faltó tranquilidad. Les dimos el terreno y el balón.



Parado en la raya, vestido con una chaqueta blanca y una gorra del mismo color que intentaba disimular sus expresiones faciales, pretendía alcanzar la ventaja, sin embargo, el aguerrido rival lo probaba con un par de llegadas que prendieron las alarmas, pues casi lo ponen por debajo del marcador de no ser por la milagrosa intervención de Esteban Ruiz, que aguantó un remate de Ángelo Araos.



“Nosotros queríamos llevar el peso del juego, pero encontramos un equipo fuerte en la mitad y nos fue metiendo en nuestro terreno, Quiero resaltar la parte positiva que es la clasificación. Fue un partido emocional”



El propio Araos fue el responsable de otra penuria, porque le repitió el desafío a Ruiz, quien no controló una pelota, que en medio de los nervios abandonó la cancha, no sin antes mirar coquetamente el pórtico.



“Colombia tiene que ser más fuerte en la elaboración de juego. Yo creo que este equipo va a mejorar, no tengo duda de eso. Sé que la afición de Bucaramanga va a acompañar”.



Ángelo, sin duda alguna se convirtió en el dolor de cabeza del estratega cafetero, que soportaba el dominio austral con la lluvia de centros y tiros directos que hacían figura a Esteban y ponían a caminar a Arturo en su zona técnica, de la cual se salía por instantes para solicitarle a sus pupilos orden.



“Fuimos dominados por Chile, porque no es fácil esa batalla mental de que el empate te clasifica. Nunca hablamos de empatar, después del partido de Argentina hablamos de 9 puntos”.



El primer tiempo se caracterizó por los nervios y en medio de la impotencia debió marcharse el DT con sus orientados al receso, a tratar de recomponer su propuesta deportiva.



El descanso no surtió el efecto deseado y aunque la ‘roja’ ya no era tan incisiva, el local tampoco encontraba el camino y persistía en la confusión y el desorden colectivo.



“Creo que lo importante es que el grupo mostró carácter, corrió los 94 minutos y estamos clasificados”.



El aliento de los hinchas hizo reaccionar a los nacionales, quienes arribaban a la cabaña de Gabriel, quien debió trasmitirles seguridad a sus compañeros, con el pensamiento de no caer.



“La verdad es que nosotros tenemos que mejorar la elaboración, hemos mejorado defensivamente, pero necesitamos más ofensivamente. Nos hace falta poder concretar alguno de esos contrataques que estamos montando”.



Los ánimos les duraron pocos segundos a los anfitriones del campeonato, dado que una vez más apelaron a la desorganización y el timonel seguía con su paseo por los trazos de la banca, en la que les ofrecía agua a sus pupilos.



Se terminó mal, y muy mal, fue más el consumo de uña que llegó al límite con el gol de Diego Valencia, afortunadamente fue en fuera de lugar y así lo determinó el central.



Si se clasificó, no obstante, la pregunta que le queda a Arturo Reyes es: ¿Se podrá recomponer?



El camino estaba abierto, Pereira le cumplió a Reyes y a sus dirigidos y ahora solo falta que ellos le devuelvan el respaldo con la clasificación a los Olímpicos de Tokio 2020, en Bucaramanga.





Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Pereira