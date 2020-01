Reyes no piensa en las críticas y piensa en un buen debut de Colombia

Arturo Reyes, el entrenador de la Selección Colombia Sub-23, que debutará este sábado en el Torneo Preolímpico enfrentando a Argentina, habló este viernes de lo que será el partido y las ilusiones que tienen para este torneo.

Rival. Tenemos claro que los jugadores argentinos son buenos en las transiciones de defensa ataque. Hay que estar muy atentos en ese tema. Debemos tener la posesión del balón. Nosotros con nuestras capacidades, nuestros recaudos intentar de crear. Tenemos jugadores con muchas cualidades que le pueden hacer daño a Argentina.



Nómina. En todas las posesiones nos sentimos contentos. Hemos conformado un equipo muy equilibrado. Independientemente del jugador que le toque actuar nos sentimos tranquilos, porque son futbolistas con experiencia y con amor. Saben que nosotros jugamos para el público y este primer juego será importante para enganchar a todas las personas en el país.



Debilidad en el juego aéreo. Nosotros estamos trabajando normalmente en defensa y en ataque. En los partidos que jugamos de los 12 goles que recibimos solo fueron tres de tiro de esquina y cobro de costado. Hemos trabajado en estos días tratando de minimizar esos errores.



Fortalezas. La fortaleza de esta selección es tener grandes profesionales. Con sentir la camiseta de la Selección. El fuerte debe ser la calidad de los futbolistas. Tenemos jugadores con muchas características, que pueden jugar en varias posiciones y nos pueden dar esas oportunidades.



Localía. Hay muchas emociones, casi todas de alegrías. Queremos que empiece ya el torneo. Hemos sido recibidos con mucho cariño. Sabemos la responsabilidad que tenemos con este torneo. Lo asumimos con ganas. Tenemos muchas ganas de hacer las cosas bien.



Enfrentar a Argentina. La verdad cuando supimos que nos tocaba contra Argentina, hablamos con la prensa que estaba en el lugar, y me sostengo que no hay mejor manera que empezar enfrentando a Argentina, porque sabemos de su capacidad y este primer juego será importante, porque lo hacemos de local y contra una gran selección.



Favoritismo. Es indudable, no podemos ocultar el poderío de Brasil y Argentina. Tienen muy buenos jugadores, pero nosotros asumimos este reto confiando en la capacidad de los jugadores. Estamos bien posicionados. Nuestros jugadores están en los mejores equipos del mundo. Hay jugadores con gran capacidad. A partir de este sábado esta Selección Colombia hará un gran Preolímpico.



