En medio de la eliminación de Colombia, Reyes vio cosas buenas

Arturo Reyes no quiso tocar el tema de su futuro tras la eliminación de Colombia del Preolímpico de Fútbol. El equipo terminó de último en el cuadrangular final, con un punto. Este fue el balance del entrenador.

El cambio en la formación. “Hasta el minuto en el que nos convierten el gol, Colombia era el dominador del juego. Teníamos solidez defensiva y podíamos abrir el campo con los dos carrileros, y teníamos una línea de tres con Atuesta, Alvarado y Benedetti”.



Sus conclusiones. “Sé que este golpe ha sido muy duro para todos nosotros, para el pueblo colombiano,porque había mucha ilusión. A pesar de que desde el primer partido no pudimos encontrar la línea de rendimiento que necesitábamos, el esfuerzo fue importante. Los jugadores lo intentaron, algunas veces salieron; otras, no”.



Qué queda para el futuro. “Sabemos que no cumplimos el objetivo, pero me centro en cosas positivas como el nivel de algunos jugadores: sacando el partido de hoy, hicieron buen torneo. Hoy (ayer) pasaron muchas cosas que no nos dejaron encontrar esa idea de juego”.



José Orlando Ascencio

Enviado especial de EL TIEMPO

Bucaramanga

En Twitter: @josasc