La sorpresa de la convocatoria sabe lo que le puede aportar a Colombia

Convocatoria. Contento de poder estar acá, de representar a mi país, sabiendo que la competencia es bastante difícil y ahora aprovechar esa oportunidad al máximo.



Lo que ha mejorado. Un poco más en lo táctico y defensivo, tener un poco más de intensidad, aprovechar la condición técnica para jugar por dentro, aprovechar los espacios porque se juega más rápido.

Lo que le pide Queiroz. Hay que mirar donde el profe me ubique. En el último tiempo he venido jugando por dentro, ahora se cierran más los espacios para sacar el balón, he tenido la oportunidad de tener polifuncionalidad para el bien de la Selección Colombia.



Chile. Tiene muy buenos jugadores desde la parte de atrás hasta la parte de adelante. Arturo Vidal es determinante, le mete su jerarquía y motiva a todo el grupo, pero debemos pensar en nosotros y nuestra idea de juego.



Reinaldo Rueda. Sabemos que el profe es un técnico que le gusta jugar bien al fútbol. Que le gusta tener equipo organizando iniciando su juego desde atrás. Más allá que conozca el juego colombiano, acá también se sabe que podemos hacer un buen trabajo. Tenemos jugadores que pueden jugar en diferentes puestos y se han vuelto determinantes en las Ligas en las que están.



