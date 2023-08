El delantero del Manchester City, Erling Haaland, explicó que se tapa la boca con cinta adhesiva para dormir como parte de un ritual nocturno para mantener su forma física.



En una entrevista con el youtuber Logan Paul, el goleador noruego desveló su curiosa rutina antes de acostarse, que también incluye llevar durante tres horas gafas que bloqueen la luz azul.



“Creo que dormir es lo más importante del mundo. Para dormir bien, cosas como la gafas que bloquean la luz azul o apagar todas las frecuencias en la habitación, creo que es realmente importante”, dijo.



“Deberías probar y sellarte la boca. Yo duermo con esto. Hacer mucho no es bueno, pero hacer pequeñas cosas cada día por un periodo largo realmente merece la pena”, aseguró.



Haaland explicó que el motivo de taparse la boca con cinta adhesiva es aprovechar el máximo la respiración a través de los orificios nasales.



También dijo que la exposición a fuentes de luz azul, como los aparatos electrónicos, puede afectar el sueño.



No es la única costumbre inusual del delantero noruego, que anotó la temporada pasada 52 goles cruciales para que el City se llevara la Liga de Campeones, la Premier League y la FA Cup.



El astro de 23 años había explicado anteriormente que su dieta incluye hígado y corazón de vaca, además de una bebida hecha con leche, kale (hortaliza proveniente de la familia de las coles, muy rica en nutrientes) y espinacas.



AFP