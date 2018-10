Costa Rica, rival de Colombia en fecha Fifa, nombró a Matosas como DT

El entrenador uruguayo Gustavo Matosas fue presentado este martes por la Federación Costarricense de Fútbol como el nuevo seleccionador para el proceso rumbo al Mundial de Catar 2022. Costa Rica será rival de Colombia el martes 16 de octubre, en amistoso en Estados Unidos.

"El Comité Ejecutivo ha designado el día de hoy como seleccionador a Gustavo Matosas, quien de una forma sincera y honesta dijo 'sí' para llevar a la selección al Mundial de Catar 2022", declaró en una conferencia de prensa el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos.



Matosas llegó a Costa Rica el pasado domingo y sostuvo negociaciones con la Federación este lunes y martes, en las cuales las partes llegaron a un acuerdo. "Su energía, perseverancia, carácter, entrega, fuerza, autoridad, conocimiento e inteligencia son las virtudes que le acompañan y le hacen merecedor de que

Costa Rica le reciba con confianza y optimismo", afirmó Villalobos.



Matosas declaró que le motivó el proyecto deportivo de Costa Rica, la seriedad de la Federación Costarricense, y que puede cumplir su sueño de ir a un Mundial como entrenador con una materia prima que tiene "buenos jugadores, con buen pie y aguerridos". "Es un gran honor para mí representar a Costa Rica. Es un maravilloso desafío que me tiene muy entusiasmado, es una oportunidad maravillosa. Lo voy a tomar como si fuera mi propio país. Es una responsabilidad que tomo con el corazón", expresó.



El entrenador dijo que la parte económica no fue una prioridad suya para sumir el reto con la selección tica, pues su sueño es dirigir en un Mundial. "Hay veces que los sueños valen más que el dinero. Dirigir un Mundial me encantaría. Esto va más por el corazón", expresó.



Matosas se tomará los últimos meses del año para "tomar contacto" con el entorno del país, jugadores, entrenadores y hacer un análisis del material con el que cuenta.



El uruguayo dijo que en su etapa como entrenador de equipos mexicanos como el León y el América, se informó del fútbol de Costa Rica y ha llegado a conocer las características de los jugadores de este país. "Costa Rica tiene buenos jugadores, todo terreno, con habilidad, fuerza, resistencia, algunos con buen físico, con velocidad. Se va a necesitar de los jugadores más experimentados, pero también del carácter de los más jóvenes. Vamos a procurar que el cambio generacional se produzca de manera natural", manifestó Matosas.



El nuevo seleccionador comentó que le gusta la disciplina de los jugadores, "los equipos que tocan la pelota", los jugadores "que tiran un caño y los que se barren y meten". "Quiero ser protagonista siempre en cualquier cancha", dijo.



Matosas ha desarrollado buena parte de su carrera como entrenador en el fútbol mexicano con León y América, pero también ha dirigido al Danubio uruguayo y el Estudiantes argentino. Después del Mundial de Rusia 2018, en el que Costa Rica solo hizo un punto, la Federación no renovó el contrato al seleccionador Óscar Ramírez y puso como interino a Ronald González para los seis partidos amistosos del segundo semestre del año.



EFE