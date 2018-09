Alfaro le baja el perfil a su posibilidad de dirigir a Colombia

Gustavo Alfaro ha sido uno de los tantos nombres que se han mencionado de manera extraoficial como posible candidato para dirigir a la Selección Colombia, en reemplazo de José Pékerman. Este viernes, al ser consultado por medios de Argentina, aseguró que su presente está en el club Huracán, al que dirige en este momento.

#Huracán🎈🎙 #AlfaroEnConferencia contó qué le genera estar en una lista de candidatos para dirigir a la Selección de Colombia. pic.twitter.com/PAXZb4yPIm — CA Huracán (@CAHuracan) 14 de septiembre de 2018

“Genera orgullo pero hasta ahí queda. Por otro lado me reafirma las convicciones, me están poniendo en una lista con Dalic, que viene de jugar la final del mundo con Croacia, entonces ¿hacia donde me están poniendo? Estoy en Huracán, un equipo grande de Argentina, pero es Argentina, entonces al nivel en el que me están comparando. Eso de pronto es una caricia de elogios, pero nada más, ahí termina todo. Yo el lunes tengo que ganarle a Banfield o estamos en problemas”, aseguró el DT.



“Que estés en una lista es un motivo de orgullo, y de reafirmación de mis convicciones por el otro”, agregó Alfaro.



El técnico argentino aseguró que su presente es Huracán, donde tiene muchas expectativas y objetivos trazados.



“No tengo otro presente ni otro futuro que no sea Huracán, tengo la ilusión de jugar la Copa Libertadores nuevamente…”, agregó el DT.









