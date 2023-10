Polémica acusación contra Alfaro: puso insólita condición para citar jugador en Ecuador

En las últimas horas, el nombre de Gustavo Alfaro ha causado revuelo en Ecuador por una grave acusación en contra del DT argentino que llevó a la selección de ese país a jugar el Mundial de Catar 2022.

De acuerdo con las palabras de un dirigente ecuatoriano, Gustavo Alfaro le pidió una insólita condición a un jugador para ser convocado a la selección de Ecuador.



Dalo Bucaram, presidente del club 9 de Octubre, reveló en Radio La Redonda que el estratega argentino le exigió a un futbolista fichar por Independiente del Valle para poder ser llamado al combinado nacional del país vecino.



Lea aquí: Exjugador de Independiente Santa Fe ganó en las votaciones: es nuevo concejal de Bogotá



"En algún momento quise traer a José Angulo a 9 de Octubre, luego me dijo que Gustavo Alfaro lo había llamado a decirle que si no fichaba por Independiente del Valle no lo podía llamar a la Selección de Ecuador", explicó.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Alfaro, entrenador de Ecuador en la derrota frente a Senegal. Foto: AFP

El dirigente del equipo de la segunda división ecuatoriana destapó algunas acciones irregulares en el técnico Gustavo Alfaro y encendió la polémica en territorio ecuatoriano, donde el DT no salió de la mejor forma.



El argentino demandó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol ante la Fifa por un dinero que le deben desde hace varios meses.

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO