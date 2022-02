La invasión de Rusia a Ucrania generó un efecto dominó que está repercutiendo en todos los sectores de la población. En el mundo del fútbol, los jugadores brasileños del Shakhtar Donetsk y el FC Zoryá Luhansk han grabado un video solicitando ayuda a su país para poder salir de Ucrania.



Marlon Santos, jugador del Shakhtar, tomó la vocería y explicó la grave situación en la que se encuentran él, sus compañeros y sus familias. “La situación es muy grave para todos nuestros amigos y familiares. Estamos atrapados en Kiev esperando una solución”.

El futbolista clama por ayuda, pues asegura que están en una situación desesperada encerrados en un hotel en Kiev, capital ucraniana. “La situación es desesperada. Les pido que divulguen este video para que llegue al Gobierno. Las fronteras están cerradas, los bancos, no hay combustible, no habrá comida, no habrá dinero”, aseguró el jugador.

🚨 #ÚltimaHora 🚨



🇧🇷-🇺🇦 Los jugadores brasileños del Shakhtar y Dinamo se reúnen con sus familias en un hotel de Kiev y piden ayuda a Brasil para salir de Ucrania. pic.twitter.com/5AqGouLRwJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 24, 2022

Además, una de las esposas de los deportistas afirma que las noticias de lo que está pasando actualmente no les llegan y que sólo pueden saber aquella información que les es suministrada desde Brasil. También piden apoyo para salvaguardar a sus hijos, pues en esta coyuntura tan delicada, las familias tuvieron que salir de inmediato de donde se encontraban y refugiarse.



En el video de 58 segundos compartido por las redes de los jugadores es posible ver a Vitinho, Neres, Vitao, Fernando, Teté, Alan Patrick, entre otros.

Hasta el momento, el gobierno de Jair Bolsonaro no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, el periodista local Arthur Quezada difundió en sus redes sociales el video y agregó un audio de Moraes en el que le pide que difundan el contenido para que este llegue al estado y les puedan dar alguna solución para salir lo más pronto posible de Ucrania. Asimismo el jugador puso una historia en su Instagram en la que pide que oren por su situación y su pronta salida.

Cabe recordar que la Liga de Ucrania se ha suspendido debido a la situación y la final de la Champions League, que se iba a jugar en San Petersburgo el 28 de mayo, está siendo supervisada por la UEFA y la FIFA.

