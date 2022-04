El Mundial de fútbol de Catar 2022 tuvo su pitazo inicial con el desarrollo del sorteo, que definió la suerte de las 32 selecciones clasificadas.

En Doha, se llevó a cabo la ceremonia para definir los grupos. De entrada, el grupo E ya es catalogado como el de la 'muerte', al incluir a España y a Alemania, pero también quedó muy apretado el F, con Bélgica y Croacia.

El partido inaugural será Catar vs. Ecuador, el seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro contra el anfitrión.

Así quedaron los grupos

Grupo A

Catar

Ecuador

Senegal

Países Bajos



Grupo B

Inglaterra

Irán

Estados Unidos

Gales vs. Escocia o Ucrania (repechaje)



Grupo C

Argentina

Arabia Saudita

México

Polonia



Grupo D

Francia

Perú vs. Australia o Emiratos Árabes (repechaje)

Dinamarca

Túnez



Grupo E

España

(Costa Rica vs. Nueva Zelanda)

Alemania

Japón



Grupo F

Bélgica

Canadá

Marruecos

Croacia



Grupo G

Brasil

Serbia

Suiza

Camerún



Grupo H

Portugal

Ghana

Uruguay

República de Corea

