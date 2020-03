América regresa a la Libertadores 11 años después

Renato Gaúcho y su Gremio pondrán a prueba el martes al América de Cali, el campeón del Clausura colombiano del 2019, que recibirá en el estadio Pascual Guerrero al equipo brasileño en el que será su primer partido en la Copa Libertadores tras 11 años.

El último encuentro que los 'Diablos Rojos' jugaron en el torneo, del que fueron subcampeones cuatro veces (1985, 1986, 1987 y 1996), fue el 22 de abril cuando cayeron ante el Sao Paulo en el estadio Morumbí por la última fecha del Grupo D y quedaron eliminados.



América, dirigido por el brasileño Alexandre Guimaraes, tendrá como principal tarea mejorar la imagen que dejó en sus recientes partidos de la liga colombiana, especialmente en el clásico del fin de semana pasado que igualó 1-1 contra el Deportivo Cali.



El conjunto de Guimaraes tiene tres bajas sensibles de jugadores claves: el mediocentro Luis Paz y el delantero Adrián Ramos, ambos lesionados, y el centrocampista Rafael Carrascal, quien debe cumplir una fecha de sanción pendiente que tiene en torneos de la Conmebol.



Como reemplazo de ellos se prevé que aparezcan los centrocampistas Felipe Jaramillo y Ricardo Ureña así como el extremo Juan David Pérez, quien reemplazará a Ramos.



En el Apertura colombiano el América va de séptimo con 11 puntos, 3 menos que el líder, Atlético Nacional. Gremio, entre tanto, viajó el domingo a Cali con una delegación que incluye a Matheus Henrique y Éverton Cebolinha, su máxima figura, quienes se recuperaron de lesiones y no estuvieron en el partido contra el Juventude de Caxias por la segunda vuelta del Campeonato Gaúcho, el torneo regional del estado de Río Grande do Sul.



El Tricolor de Porto Alegre ganó por goleada de 3-0. "Estaban (ambos) prácticamente con el mismo problema en el tobillo. Si fuese una final de campeonato tal vez los hubiese puesto a jugar el sábado, pero como no era el caso decidí preservarlos y espero que estén a disposición en el entrenamiento del lunes y para el partido del martes", dijo a periodistas Renato Gaúcho, el técnico de Gremio.



Entre los viajeros del club brasileño también está el lateral colombiano Luis Manuel Orejuela, quien conoce bien la plaza porque jugó entre 2012 y 2017 en el Deportivo Cali, máximo rival del América. El Grupo E de la Copa Libertadores lo completan el Internacional de Porto Alegre y la Universidad Católica de Chile.



EFE