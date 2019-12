El grande que tendrá que enfrentar América en la Libertadores

América de Cali regresará a disputar la Copa Libertadores después de 10 largos años de ausencia. Para esta oportunidad, el destino del sorteo le hizo escapar de quedar en grupos realmente peligrosos, en los que había más de una potencia suramericana.

El conjunto dirigido por Alexandre Guimarães quedó ubicado en el grupo E junto al poderoso Gremio, de Brasil; Universidad Católica, de Chile y G que saldrá del ganador entre Mácara vs. Tolima vs. ganador entre Chile 4 vs. Internacional.

Sin embargo, el gran rival que tendrá América será Gremio, que es el amplio favorito para ganar el grupo. Es considerado, según la confederación brasileña de fútbol, el principal club del actual fútbol brasileño.



Actualmente se encuentra en el puesto segundo del escalafón mundial de clubes elaborado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS),​ en el tercer puesto del escalafón continental de la Conmebol​ y es el primero del escalafón de Brasil.9​



Gremio es uno de los clubes de fútbol más grandes de Brasil, más tradicionales de América Latina, y uno de los clubes más ricos del fútbol suramericano.



De los títulos logrados por Gremio, se destacan una Copa Intercontinental, tres Copa Libertadores, dos Recopas Suramericana (en 1996 y 2018, las dos ganadas a Independiente), dos Campeonatos Brasileño, cinco Copas de Brasil y una Supercopa de Brasil.



