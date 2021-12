El Gremio de Porto Alegre descendió este jueves por tercera vez en su laureada historia a la segunda división del fútbol de Brasil. Tricampeón de la Libertadores (1983, 1995, 2017) y bicampeón del Brasileirao (1981, 1996), el 'tricolor gaúcho' jugará la próxima temporada en la Serie B pese a que venció de local 4-3 al flamante campeón Atlético Mineiro en la última fecha del torneo.



Al minuto 20 Gremio ganaba 3-0 tras una exhibición del veterano delantero Diego Souza, quien anotó dos goles y asistió en el otro al colombiano Jaminton Campaz. Pero el Galo, que resguardó a la titular para la final de la Copa do Brasil, el domingo con Athletico Paranaense, se acercó con tantos de Dodô y del chileno Eduardo Vargas. Douglas Costa amplió la cuenta en la segunda parte para los locales y Hyoran descontó en el descuento.



El once 'gaúcho' terminó el campeonato en la posición 17 con 43 puntos, a tres unidades de la salvación. La victoria no le bastó porque necesitaba que Juventude (46) y Bahia (43) perdieran para salir de la zona roja. Pero el 'Papo' se mantuvo en la A al vencer 1-0 al Corinthians, mientras que los 'baianos' cayeron 2-1 con Fortaleza.



Los dirigidos por Vagner Mancini se unen a Bahia, Sport Recife y Chapecoense como los cuatro equipos que dejan la primera categoría brasileña. Botafogo, Goiás, Coritiba y Avaí tomarán sus cupos en 2022.

Mal arranque

Renato Gaúcho, ex técnico de Gremio, con la camiseta de Diego Maradona. Foto: AFP

Gremio fue incapaz de mantenerse en la A pese a contar con varios internacionales o jugadores con pasado en sus selecciones, como el colombiano Miguel Borja (desperdició penal ante el Galo), el paraguayo Mathías Villasanti o los brasileños Rafinha y Douglas Costa.



El equipo empezó a tropezar poco antes de la salida de Renato Portaluppi en abril, cuando fueron eliminados en la tercera ronda de la Copa Libertadores.



Desde entonces, por su banquillo pasaron Luiz Felipe Scolari (campeón del mundo con Brasil en 2002), Tiago Nunes y Vagner Mancini. Pero ninguno consiguió enderezar el camino de un equipo que en 1991 y 2004 jugó en la segunda división.



Aunque el once tuvo un repunte en las últimas siete fechas -cinco victorias, dos empates- bajo las órdenes de Mancini, el mal arranque lo condenó. En la Serie B,

Gremio se encontrará con históricos como el Vasco da Gama y el Cruzeiro.

Libertadores y Sudamericana

El cierre de la jornada 38, que se jugó de forma simultánea, también definió los equipos que encararán los torneos sudamericanos de 2022. Quince de los veinte clubes que disputarán el Brasileirao la próxima temporada jugarán la Libertadores o la Sudamericana.



A la fase de grupos de la Libertadores, además del Palmeiras, campeón de las dos últimas ediciones, irá el Paranaense como ganador de la Sudamericana-2021 y Atletico Mineiro, Flamengo, Corinthians, Fortaleza y Red Bull Bragantino. Fortaleza y Bragantino se estrenarán en la principal competiciones de clubes de América. A las rondas previas clasificaron Fluminense y América Mineiro, que también debutará en el certamen.



La Sudamericana, en tanto, la disputarán Atlético Goianiense, Santos, Ceará, Internacional, Sao Paulo y Cuiabá.



