Gregorio Pérez se quedó sin puesto, y no por culpa de los resultados

El técnico uruguayo Gregorio Pérez tuvo un accidentado paso por Independiente Santa Fe. Después de una gran campaña al frente del club, llegó a la final del segundo semestre de 2017, pero perdió en la definición del título contra Millonarios. Y los hinchas no se lo perdonaron.

Pérez, quien también fue técnico del Deportes Tolima, ahora vuelve a ser noticia. Estaba dirigiendo a Universitario de Lima, pero este viernes, el club peruano anunció su salida.



La razón de la salida del uruguayo no tiene nada que ver con el deporte, sino con las medidas sanitarias tomadas en ese país para evitar la propagación de covid-19.



“El club Universitario de Deportes comunica que, debido a la normatividad laboral vigente, implementada por el Poder Ejecutivo, en el marco del Estado de Emergencia sanitario a nivel nacional, se ve imposibilitado de seguir contando con los servicios de los señores Gregorio Pérez, Edgardo Adinolfi y Daniel Curbelo. Debido a ello, el club y los mencionados profesionales han decidido, por mutuo acuerdo, resolver los respectivos contratos que los unían", dijo el equipo en un comunicado.

Comunicado sobre el vínculo laboral con el Comando Técnico.



La razón de la salida de Pérez es sencilla: “La normatividad vigente impone una serie de obligaciones a los empleadores, con la finalidad de preservar la salud y vida de los trabajadores considerados como ‘población vulnerable’ y que no pueden realizar su trabajo de manera remota, exigiendo que estos cuenten con un certificado de aptitud validado por el médico del club, de manera previa a la presentación de una declaración jurada por el trabajador", agrega la comunicación de la ‘U’.



“Sobre el particular, el médico responsable ha emitido un informe respecto a los trabajadores del club considerados como ‘población vulnerable’, concluyendo que estos no pueden desarrollar su trabajo de manera presencial por el alto riesgo que esto significaría para su salud y vida”, concluye la misiva.



