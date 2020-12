Colombiano Luis Suárez sigue anotando en la Liga de España

El Granada, con un ataque formado por el venezolano Darwin Machís y el colombiano Luis Suárez, y el Huesca empataron en el Estadio Nuevo Los Cármenes (3-3), un resultado que alarga a cinco las jornadas consecutivas que los rojiblancos acumulan sin ganar y que frustró el primer triunfo de los oscenses esta campaña en la Liga de España, tras ponerse 1-3, aunque dos goles locales en la recta final lo impidieron.

El exjugador del Granada Mikel Rico adelantó al Huesca, que sigue como colista, empató antes del descanso Luis Suárez y en el segundo tiempo Borja García y el japonés Shinji Okazaki pusieron en franquicia el choque para los visitantes, pero los andaluces salvaron un punto con dos goles en dos minutos, de Jorge Molina y de Germán Sánchez, en el último suspiro.



Tras un inicio igualado, en el primer acercamiento peligroso del Huesca, al que con el paso de los minutos se vio más asentado en el campo, se cocinó el 0-1, marcado con un perfecto remate de cabeza de Mikel Rico tras un sensacional movimiento en la banda y centro de Sandro Ramírez.



La respuesta del Granada, que llegó en un flojo testarazo del camerunés Yan Eteki -a quien sustituyó tras el descanso el venezolano Yangel Herrera- que paró sin problemas Álvaro Fernández, portero debutante en la meta oscense.



Las primeras intervenciones del otro cancerbero, el portugués Rui Silva, llegaron tras un fuerte chut de Sandro, el jugador más destacado del primer tiempo, y para quedarse el esférico después de un intento de cabeza de Rafa Mir.



Controlaba el partido sin problemas y esperaba el descanso el Huesca, que no culminó bien un contragolpe y permitió la salida veloz del Granada, con Antonio Puertas y Luis Suárez ganándole la partida a Pedro Mosquera para que el colombiano, tras asistencia del primero, superara a Álvaro Fernández en el mano a mano.



El empate al final del primer acto dio paso a un segundo tiempo que empezó mejor un Huesca que marcó el 1-2 en el minuto 49 por mediación de Borja García, que remató totalmente solo entrando desde atrás tras un medido envío al área de David Ferreiro.



Estuvo a punto de igualar de nuevo el Granada a renglón seguido con un cabezazo del francés Maxime Gonalons, que no encontró portería por poco, y con otro tiro de Roberto Soldado, que orientó mal su remate.



El Huesca trató de aprovechar con velocidad los espacios dejados por un equipo local cada vez más ofensivo y Sandro volvió a poner a prueba a Rui Silva.



La mejor ocasión local para empatar la tuvo el venezolano Yangel Herrera mediado el segundo tiempo con un chutazo de volea muy lejano que llegó a tocar Álvaro Fernández, antes de que el poste evitara el gol.



El portero visitante volvió a lucirse con una gran parada a una mano tras un cabezazo de Luis Suárez, mientras que en el otro área también se acercaron al gol Javier Ontiveros, con una gran jugada personal, y el marfileño Idrissa Doumbia.



Arriesgó mucho el Granada en el tramo final del partido, con muchos jugadores ofensivos en el campo, y lo aprovechó el Huesca con el 1-3, marcado por Okazaki con un disparo casi desde el círculo central tras un mal despeje del brasileño Robert Kenedy con Rui Silva muy lejos de su portería.



No se dio por vencido el Granada y, tras un par de ocasiones marradas por Ontiveros para marcar el 1-4, Jorge Molina y Germán empataron con sendos remates de cabeza tras centros desde la izquierda.



Y aún pudo ganar el partido el Granada, en un final frenético, con un disparo al poste de Jorge Molina en la última acción del choque. Al final, empate y el Huesca que sigue sin estrenar su casillero de victorias.



EFE