‘Mi ciclo ya está, para la alegría de muchos’: Gonzalo Higuaín

El delantero del Chelsea Gonzalo Higuaín, de 31 años, anunció su retiro de la Selección Argentina, con la que disputó los mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. “Mi ciclo ya está, quiero disfrutar de mi familia, de mí. Para alegría de muchos y por ahí de otros no tanto, mi ciclo ya está, como han dicho otros compañeros”, expresó el atacante al canal Fox Sports desde Inglaterra.

“Ahora ya se pueden dejar de preocupar si estoy o no estoy; que se preocupen de los que están o puedan llegar a venir para que le hagan bien a la selección”, añadió. El subcampeón del mundo en 2014 reveló que hace un tiempo lo llamó el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, para “ver cómo estaba”. En esa conversación, Higuaín le contó su determinación. “Ya está la decisión y es lo que yo pienso que me va a hacer bien. Hay otros jugadores que vienen de atrás con muchas ganas, mucha alegría y les deseo lo mejor en esta etapa. Que sepan que es muy difícil, las eliminatorias son muy difíciles”, precisó.



El atacante jugó su último partido en la selección ante Nigeria, en la última fecha de la etapa de grupos en el último mundial, que Argentina ganó por 2-1 con un gol salvador de Marcos Rojo. Luego no fue tenido en cuenta para el encuentro de los octavos de final, ante Francia.

La relación de Higuaín con la selección tuvo muchos altos y bajos. Debutó con un tanto en el recordado partido de las eliminatorias ante Perú (2-1) en 2009, el día que el partido se definió en el final con un agónico gol de Martín Palermo.



Luego, su imagen quedó muy relacionada con las jugadas que desperdició en las tres finales perdidas consecutivamente por la selección nacional (contra Alemania en Brasil 2014 y contra Chile en las copas América de 2015 y 2016). Esas acciones fueron luego motivo de la burla popular, y él se convirtió en un blanco preferido para los ataques en las redes sociales.



El exdelantero de River Plate, el Real Madrid, el Nápoles, el Juventus y el Milan dijo que en Argentina se les prestaron más atención a los goles que erró que a los que hizo. “Los goles de las eliminatorias no se valoran tanto. A los goles en eliminatorias hay que darles mucha más importancia, sin esos goles no te clasificás al mundial”, resaltó.

Higuaín lamentó que muchas personas consideren fracasados a los jugadores subcampeones de la Copa América de Chile 2015, de la Copa América de Estados Unidos 2016 y del Mundial de Brasil 2014. “Obviamente que duele cuando dicen que fracasamos porque no logramos el objetivo. Es verdad, no lo logramos, pero fracasar no es clasificar a un mundial. Fracasar es una palabra enorme. No es haber llegado a tres finales y perderlas. Ahora estoy disfrutando de esta ciudad, de mi familia, de mi hija y deseando que a la selección le vaya de la mejor manera”, indicó.

El jugador se mostró dolido con las críticas que se le hicieron y rechazó la calificación de “fracasado”: “Estuve día a día recibiendo críticas después del Mundial de Brasil. Que alguien juzgue tu trabajo todos los días, que digan que no servís, que sos un fracasado... ¡No es así! Fue directamente un ataque. La crítica constructiva sirve porque te hace ser mejor, pero la que te dice ‘no servís más, sos un muerto, sos un fracasado’, esa crítica no sirve”, aseguró. Además, agregó que a pesar de varios momentos similares, disfrutó de la selección.



“Nadie se pone a valorar el proceso que hicimos para llegar a las finales: las eliminatorias, los partidos, el recomponernos de las críticas... Es difícil”, agregó. El ariete reveló que las críticas recibidas no solo lo afectaron a él, sino también a su familia. “Estoy muy tranquilo y muy feliz de que di todo en la selección. Siempre que estuve traté de dar lo mejor de mí. Después, hay otras cosas que la gente puede debatir; yo estoy tranquilo ahora con la decisión que tomé”, concluyó.



Por último, se refirió a Lionel Messi, de quien opinó: “No me sorprende que siga intentando porque es un ganador nato. Mientras quiera o tenga ganas, Leo va a seguir yendo y está bárbaro. Que lo siga haciendo. Cada uno debe hacer lo que siente”.



