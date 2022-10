Gonzalo Higuaín, que ha dicho adiós al fútbol este lunes, cierra una trayectoria profesional imponente con una lista interminable de éxitos y estadísticas brillantes. Sin embargo, ahora que ha llegado el momento de hacer balance, el 'Pipita' no quiere ser recordado solo por sus goles y actuaciones estelares en el campo.

“Cuando uno va creciendo, madurando y con el pasar de los años, los pensamientos van cambiando. En el inicio de mi carrera quería ser recordado de una manera y hoy que la termino quiero ser recordado como buena persona", apuntó a los medios.

Se va un goleador

Con el pitazo final del partido de primera ronda de los playoffs de la MLS, que concluyó con la eliminación de su Inter Miami ante el New New York City (3-0), Higuaín se agachó en el césped y no pudo evitar las lágrimas al pensar en lo que dejaba atrás.



“Sentí que se terminó, que se acaba lo que más amé. Durante la mitad de mi vida, fueron 17 años y medio de carrera, y se te vienen todas las imágenes a la cabeza de lo que viviste, de lo que soñaste, de lo que me esforcé”, indicó.

Higuaín, en su último partido. Foto: EFE



Decía adiós entre lágrimas también en sus primeras palabras ante la prensa del Citi Field de Nueva York. Su carácter competitivo todavía le hacía estar dolido por la eliminación, pero, después de tragar saliva y reducir las pulsaciones y la emoción, llegó el bonito discurso de un profesional que pone los valores por delante de los triunfos.



“En la vida puedes ganar o perder pero para mí eso no caracteriza a una persona. Lo que caracteriza es ser buena gente, que te recuerden porque fuiste buena gente”, argumentó. Un perfil de futbolista que no regateó en su entrega: fue constante en el trabajo y ahora mira atrás con orgullo.



“Me voy con la conciencia tranquila y orgulloso de que lo di todo hasta hoy. Lo más importante en la vida es darlo todo. Cuando es así te vas con la conciencia tranquila y yo siento eso”, indicó. Las prioridades ahora cambian, por eso no quiere seguir vinculado al fútbol como entrenador.



Sorprendió el siguiente paso que desearía dar, algo que a él le ayudó mucho en tantos años en la élite: estudiar 'mental coaching'. “Creo que es lo más importante en cualquier trabajo. Estar bien mentalmente. Después puedes sumar talento, sacrificio, esfuerzo… Pero si no estás bien de la cabeza difícilmente logras las cosas. Creo que en el fútbol es algo fundamental a lo que no se le da tanta importancia. Me gustaría muchísimo ayudar desde ese lado en este club”, indicó.

Lágrimas de despedida

Gonzalo Higuaín after his final game as professional football player. 🤍🥲 #Higuain@MLS 🎥⤵️pic.twitter.com/CsxMmipK6L — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 18, 2022

DEPORTES Y EFE

