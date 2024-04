Golazo de Lionel Messi: perfecto remate y espectacular anotación con Inter Miami

Lionel Messi no falla. No pierde oportunidad para hacer alguna genialidad. Este sábado no falló y anotó un nuevo golazo con el Inter Miami.

Messi arrancó de titular en el partido del Inter de visita al kanzas City, en partido de la MLS.

Al minuto 51, cuando el partido estaba empatado 1-1, apareció el astro argentino para brindar un golazo.

Messi recibió un pase de Ruiz y sacó un tremendo zurdazo de media distancia para vencer al portero y poner el 1-2 parcial.

El gol ya recorre las redes sociales y ha despertado grandes elogios, como es habitual con sus anotaciones.

El final el Inter se impuso 2-3. El gol definitivo de la victoria fue obra del uruguayo Luis Suárez.

